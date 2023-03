95 745 néző a Camp Nouban, ideális futballidő, mi kell még egy feledhetetlen el Clásicóhoz?

Két jó csapat, no meg hangulat. Vasárnap este mindkettő megvolt, sőt… Az utóbbi évek legjobb spanyol rangadóját élvezhettük, pedig olykor már egy kicsit elegünk volt a „klasszikusokból” a madridiak egyre nyomasztóbb fölényét, a Barca vergődését látva. Aztán napra pontosan egy éve, 2022. március 20-án a katalánok a Bernabéuban 4–0-ra legázolták ellenfelüket, és ezzel megfordult a trend. (Kétségtelen, az eredmény már nem osztott, nem szorzott, a Madrid bajnok lett.) Igaz, hogy tavaly ősszel Madridban 3–1-re győzött bajnokin a Real, de aztán január 15-én a rijádi Fahd király Stadionban a spanyol Szuperkupáról döntő meccsen 3–1-re a Barca nyert, majd március 2-án a Bernabéuban a Király Kupa elődöntőjének első meccsén is a katalánok győztek 1–0-ra. (A visszavágót április 5-én játsszák a Camp Nouban.)

És vasárnap este a La Liga rangadóján is jobbnak bizonyultak 2–1-re, amivel gyakorlatilag bebiztosították huszonhetedik bajnoki címüket, hiszen 12 fordulóval a befejezés előtt 12 pont az előnyük a nagy riválissal szemben.

A meccs gyakorlatilag Araújo fatális öngóljával kezdődött a 9. percben, az uruguayi védő Vinícius Jr. beadásába tette bele a fejét balszerencsésen. Ter Stegennek 26 forduló alatt ez volt mindössze a kilencedik bekapott gólja!

Az egyenlítésre a 45. percig kellett várni, a kapu előtti kavarodás végén Sergi Roberto bombázott a tizenegyespontról Courtois hálójába:

A hajrában nyomott a Madrid, és a 81. percben Carvajal beadását a csereként beállt Asensio a hálóba vágta. De a VAR jelezte, hogy a madridi játékos, ha csak milliméterekkel is, de lesen állt, amikor Carvajal lábát elhagyta a labda.

A csattanó a 92. percben jött el, amikor Lewandowski sarokkal kiugratta Baldét, az ifjú balbekk centerezett, Kessié érkezett, és megszerezte a győztes, és minden bizonnyal a Barca 27. bajnoki címét jelentő gólt:

Ennyi a találkozó rezüméje, de a nyilatkozatok legalább annyira izgalmasak, mint amilyen maga a meccs volt.

Carlo Ancelotti, a vesztes csapat edzője például még mindig nem hiszi el, hogy Asensio lesen volt, amikor a 81. percben a hálóba talált.

Ancelotti szerint győzelmet érdemeltek volna:

Xavi Hernández, a Barca edzője is kitért arra a bizonyos madridi lesgólra. Igen keményen fogalmazott:

Magáról a meccsről is volt véleménye a katalán mesternek:

Xavi kitért az egyenlítő gól szerzőjére, Sergi Robertóra is.

Nem is tudom, mit mondjak Sergiről. Máshol hős lenne, itt Barcelonában meg folyton kritizálják. Ez bizony a klubunk és a városunk szégyene. Ő rúgta a mindent eldöntő gólt, amikor 6–1-re megvertük a PSG-t a BL-ben, és most is betalált kritikus pillanatban. Nem is tudtam, hogy őt választották a meccs emberének, de megérdemelte.