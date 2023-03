Azt követően, hogy a franciák válogatottsági rekorder kapusa, Hugo Lloris a katari világbajnokság végeztével bejelentette visszavonulását a válogatottól, Mbappé kapta meg a bizalmat a francia szövetségi kapitánytól, és irányíthatja majd a „Les Bleus”-t az Európa-bajnoki selejtezőkön. A sajtó információja szerint – amely közvetlenül a válogatottól származik – a hírt kifejezetten csalódottan fogadta Griezman, akinek így be kell érnie a második számú csapatkapitányi ranggal.

A 32 éves támadó eddigi 117 pályára lépésével az aktív játékosok között jelenleg második a válogatottsági ranglistán Olivier Giroud mögött, a 66-szoros válogatott Mbappé nem véletlenül nevezte társát a Deschamps-éra egyik, ha nem a legmeghatározóbb játékosának.

A döntés nem csak Griezmann elképzeléseinek mondott ellent.

Robert Pirés, a franciákkal világbajnok és Európa-bajnok korábbi szélső tiszteletlenségnek és logikátlannak nevezte Deschamps választását.

Hogy logikus döntésnek tartom-e? Őszintén, nem. A korkülönbséget és az elmúlt éveket figyelembe véve én Griezmannra tettem volna a voksomat

– nyilatkozta Pirés a csapatkapitányi karszalag kérdéséről a L'Equipe-nek.

A 79-szeres válogatott hozzátette: nincs semmi baja Mbappéval és a játékával, azonban sokkal inkább bízná a kapitányi szerepet egy tapasztaltabb játékosra, míg a PSG sztárja a következő időszakban, két év múlva kerülhetne sorra.

A hírek hallatán természetesen Mbappé is megszólalt. A katari világbajnokság gólkirálya elmondta, érthetőnek tartja Griezmann csalódottságát, mivel hasonló helyzetben vélhetően ő is így reagált volna. Hozzátette: kiválása mindazonáltal hatalmas veszteséget jelentene, tekintve, hogy játéka mellett a francia csapat Griezmann pozitív hozzáállásának és tapasztalatának hiányát is erősen megérezné.

A francia válogatott a 2024-es Európa-bajnoki selejtezőn a B csoportban szerepel Hollandia, Írország, Görögország és Gibraltár mellett. Deschamps játékosai az első mérkőzésüket pénteken este játsszák a sorozatban, éppen a legnagyobb rivális Hollandia ellen.

(Borítókép: Antoine Griezmann 2023. március 18-án. Fotó: Denis Doyle / Getty Images)