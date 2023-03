Az 54 éves Sallai Tibor maga is futballista volt, szerepelt a Honvédban, játszott Vácon, Siófokon és légióskodott Izraelben.

Nemrégiben a Metropolnak azt nyilatkozta, fia azért nem kapott lehetőséget az elmúlt időszakban, mert edzője tudja, hogy a Lazióval is szóba hozott futballista a nyáron Olaszországba szerződik.

A freiburgi támadó a római klubbal kapcsolatos pletykákra a bolgárok elleni 3–0-s sikerrel záruló Eb-selejtezőt követően arról beszélt az újságíróknak, hogy nem olvasott erről, nem is szeretne ezzel foglalkozni, hanem a bajnokságból hátralévő időszakra szeretne koncentrálni.

Reagált viszont a Bildnek Sallai Roland edzője, Christian Streich.

„Az apja azt híresztelte, hogy szándékosan nem játszattam a fiát a legutóbbi két meccsen, mert állítólag a Laziótól érkezett ajánlat, én pedig nem szeretném, hogy Roland tovább fejlődjön és jól játsszon” – kezdte Streich, majd „ellentámadásba lendült”.

Szenzációs lenne, ha olyan szintre érnénk a Freiburgnál, hogy ha egy Lazio vagy Manchester City érdeklődik az egyik játékosunk iránt, megengedhetnénk magunknak, hogy ezt a futballistát ne játszassuk. Remek lenne, ha megengedhetnénk ezt, és nem függnénk az eladásokból származó bevételektől. Minden gyereknek van legális testőre, ezen senki nem változtathat, semmit nem lehet azzal kezdeni, hogy kinek milyen szülei vannak.

A tréner ugyanakkor arra is kitért, hogy Sallai Rolanddal kapcsolatban is akadnak kritikái, úgy érzi, az edzésmunkája és a legutóbbi mérkőzésén nyújtott teljesítménye is hagyott kívánnivalót maga után.

„Ha egy futballista nem játszik, akkor is elvárom a megfelelő hozzáállást a következő edzésen. Megértem, hogy feldúlt, de számomra ha valaki az edzésen nem úgy teljesít, akkor a meccsen nem lép pályára” – tette hozzá a tréner, aki szerint Grifo, Gregoritsch, Doan és Höler azért játszik többet, mert jobban teljesítenek a magyar támadónál.

A 25 éves játékos ebben az idényben 18 tétmérkőzésen lépett pályára a Freiburgban, és csupán egy kupagólja van, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy kis híján rendkívül súlyos sérülése (nagyon picin múlt, hogy nem vakult meg!) miatt huzamosabb időre kidőlt az ősszel.

Az észtek elleni meccsen még Szoboszlai Dominikkal közös kő-papír-olló előadásuk miatt került a középpontba, de a bolgárok elleni selejtezőn viszont a fiatal csapatkapitányhoz hasonlóan remekelt.

(Borítókép: Sallai Roland a Bulgária elleni Európa-bajnoki selejtezőn 2023. március 28-án. Fotó: Szollár Zsófi / Index)