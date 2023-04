Enzo Alves Vieira szeptember 16-án még csak 14 éves lesz, de már most fantasztikus futballista. A 13 éves srác az egykori Real Madrid-sztár, ma már a Fluminensében játszó Marcelo legnagyobb fia, és már túl jár a száz gólon a Real Madrid korosztályos csapataiban, a most zajló idényben is 32 gólnál tart. Legutóbb a városi derbin, az U14-es korosztályban 5–0-ra verték meg az Atléticót, és az öt gólból négyet Enzo szerzett, nem is akármilyeneket.

Az elsőt felpattanó labdából, nehéz szögből bombázta a hálóba, Van Basten módra:

⚽️ Enzo Alves. Golazo! 29 goals & 8 assists this season.



🅰️ Edu Valentín. Great assist.



Atlético Madrileño 0-1 Infantil A. pic.twitter.com/pIfORf88BB — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 25, 2023

A másodikat ugyanonnan, csak laposan:

⚽️ Enzo Alves. 2 goals today.



🅰️ Bryan Bugarín.



Atlético Madrileño 0-2 Infantil A. pic.twitter.com/tQMj8XKKJj — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 25, 2023

A harmadiknál faképnél hagyta a védőjét, majd alábökött a labdának:

⚽️ Enzo Alves. Hat-trick. Great finish.



🅰️ Daniel García ‘Tottó’.



Good pass from Manu Romero.



Atlético Madrileño 0-3 Infantil A. pic.twitter.com/jkKA5niASX — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 25, 2023

Miután 26 perc leforgása alatt bevert egy mesterhármast, kicsit visszavett a tempóból, de azért az ötödiket is ő rúgta, ez olyan benzemás volt, ahogy lefülelte a felszabadító rúgást:

⚽️ Enzo Alves. 4 goals today.



Atlético Madrileño 0-5 Infantil A. pic.twitter.com/kHY37LDRg9 — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 25, 2023

Enzo termelékenysége döbbenetes, ebben a szezonban 14 bajnokin 32 gólt szerzett, és 8 gólpasszt adott.

Enzót megkérdezték, milyen céljai vannak.

Az első, hogy bekerüljek a Real Madrid felnőttcsapatába. A második, hogy világbajnok legyek. A harmadik, hogy továbbra is legyőzzem az apámat a FIFA-játékban.

Ami a második kívánságát illeti, erre a brazil és a spanyol válogatottal is van esélye, hiszen, mivel Madridban született, és most is ott él, kettős állampolgár.

Marcelo felesége, Clarice Alves színésznő egyidős a férjével, 34 éves, de tíz évet nyugodtan letagadhatna, ahogy az erről a videóról is kiderül, amelyen fiával, Enzóval strandol a Copacabanán:

Enzo a mamával és a papával:

