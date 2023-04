Emiliano Martínez szombaton mérföldkőhöz érkezett birminghami pályafutásában. Az Aston Villa kapusa századik bajnokiján védett a klub színeiben, és 34. alkalommal őrizte meg hálóját a kapott góltól. Ez az első száz Villa-meccsén még senkinek sem sikerült. És micsoda védéseket mutatott be az excentrikus argentin a Chelsea ellen!

Lassan már nem is lehet meglepetésnek titulálni, hogy az Aston Villa 2–0-ra legyőzte a Chelsea-t a Premier League 29. fordulójában. Már csak azért sem, mert a birminghamiek a 9., a londoniak a 11. helyen állnak.

Mondanunk sem kell, hogy a mérkőzés hőse Emiliano Martínez volt, a vendégek világbajnok argentin kapusa, aki a századik bajnoki meccsén védte a Villa kapuját, és 34. alkalommal hozta le nullára az összecsapást. Ez még senkinek sem sikerült a klub történetében, a legközelebb két klublegenda, Brad Friedel és Mark Bosnich jutott Dibuhoz, ők az első száz Villa-meccsükön 33-szor úszták meg kapott gól nélkül.

Martínez, aki lassan maga is legendának számít Birminghamben, a katari világbajnokságon robbant be a köztudatba, és emelkedett kétes világhírnévre, amikor a díjátadó ünnepségen az intim testrészéhez illesztette a torna legjobb kapusaként kiérdemelt trófeát.

Azóta a nemzetközi média minden mozdulatát nagyítóval figyeli.

Szombaton volt is mit nézni. Martíneznek legalább négy hatalmas védése volt, amely közül az első még azt a képtelen feltételezést is felveti, hogy szándékosan idézi elő ezeket a helyzeteket a még nagyobb szenzáció érdekében. Az első esetben ugyanis már az 5. percben saját kapitális hibáját kellett korrigálnia, tudniillik előzőleg odapasszolta a labdát az ellenfél játékosához, Mihajlo Mudrikhoz... Az ember fejében még az a képtelen feltételezés is megfogalmazódik, hogy Martínez direkt csinálta, csak hogy a világ még jobban odafigyeljen a bravúros védésére.

Az ominózus jelenet mindjárt a videó elején van. Ugyanazt a fantasztikus spárgázó védést mutatja be, mint a vb-döntő utolsó percében Randal Kolo Muani ellen. Aztán jön a többi fantasztikus védés, egyik szebb, mint a másik.

Nem csoda, hogy hazájában Martínez már nemzeti hős, könyvet is írtak róla, Szenvedélyem a futball címmel.

Hoy está a la venta en todas las librerías del país 🇦🇷 un orgullo poder narrar mi historia especialmente para los chicos❤️📕 #miraqueteleo https://t.co/vlPN30SbBB pic.twitter.com/SCHTMOR0p2 — Emi Martínez (@emimartinezz1) October 1, 2022

(Borítókép: Emiliano Martínez 2023. április 1-jén. Fotó: Marc Atkins / Getty Images)