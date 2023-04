Normál esetben alighanem minden olasz fociszurkoló, sőt, talán még a többi drukker is izgatottan várná a Napoli–AC Milan-rangadót, az idei Serie A küzdelmeiről viszont minden elmondható, csak az nem, hogy normális. A nápolyiak ugyanis olyan szinten dominálják a ligát, hogy az már-már megalázó a többi csapatra nézve, a listavezető előnye 19 (!) pont a második helyen álló Interrel és 23 (!) a jelenleg negyedik, címvédő piros-fekete milánói alakulattal szemben. Ezek után mi másért harcolhatna vasárnap este Stefano Pioli csapata, mintsem a saját és egy kicsit az egész olasz futball becsületéért.

A Napoli nem várt tündökléséről korábban már értekeztünk: egyrészt nagyszerű futballt mutat be a mostani idényben Luciano Spalletti legénysége, másrészt viszont a riválisok totális „fogalmatlansága” is kellett ehhez a közel húszpontos előnyhöz, meg persze a Juventustól levont 15 egység is.

Ettől függetlenül sem kérdés, hogy magasan kiemelkedik a ligából a legutóbb az 1989/90-es pontvadászatban, vagyis 33 évvel ezelőtt aranyérmes gárda, ám a többi topcsapat tényleg úgy hullajtja a pontokat, mintha muszáj lenne.

Ezért is állnak úgy a dolgok kis túlzással, hogy ha a hátralévő 11 fordulóban ki sem állnának a nápolyiak, vélhetően már akkor sem érné utol őket senki...

A viccet félretéve: nyilván minden meccsen büszkén futnak majd ki a kék mezes játékosok a pályára, a címvédő Milan ellen pedig vélhetően mindent megtesznek majd a győzelemért, hiszen az lenne az utolsó hangos üzenet az ellenfeleknek, ha a regnáló bajnokot is két vállra fektetik. Ez ősszel már sikerült, a San Siróban 2–1-re nyert az éllovas: Matteo Politano és Giovanni Simeone találatára csak Olivier Giroud válaszolt.

Egyébként 17 napon belül háromszor is összecsapnak egymással a felek, tekintve, hogy a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében is összesorsolták őket, a mostani találkozó jó kiindulási alap lehet tehát ahhoz, hogy kiderüljön, melyik együttes bizakodhat jobban a legjobb négy közé jutásért. A Serie A 1898 óta íródó történetében mindössze másodszor fordul elő, hogy a Napoli több mint 15 pontos előnnyel fogadhatja a Milant – ez is csak nyomatékosítja, micsoda kuriózum a mostani szezonjuk a nápolyiaknak.

Jubileumi, 150. bajnoki meccsükre készülnek egyébként a csapatok, a legutóbbi 16 összecsapás alapján viszont lehet félnivalójuk a piros-feketéknek, akik ezekből mindössze kettőt tudtak megnyerni. Akik a két sikert viszont éppen az elmúlt két idegenbeli látogatásuk során érték el, az 1950-es évek óta így először nyerhetnek sorozatban harmadszor a korábbi San Paolo, ma már Diego Armando Maradona Stadionban. Túlzottan ennek ellenére sem érdemes bizakodniuk a vendégeknek, akik pocsék formában várhatják a rangadót:

az ezt megelőző kilenc fordulóban csak a Lecce kapott ki többször, mint a Milan (5), ami pedig ennél is aggasztóbb, hogy csupán a kiesőjelölt Cremonese kapott több gólt...

Érdekesség, és akár meccsdöntő szerepük is lehet a fejeseknek a találkozón, a milánóiak kapták ugyanis a legtöbb fejes gólt a pontvadászatban, míg a Napoli szerezte a legtöbbet, szám szerint 15-öt.

Óriási érvágás viszont a hazaiaknak, hogy a góllövőlista toronymagas éllovasa, a 21 találattal rendelkező Victor Osimhen ágyéksérülést szenvedett a válogatott szünet alatt a nigériai nemzeti együttesben, és két-három hetes kihagyás vár rá. Kreatív játékosból persze azért nem lesz hiány a nápolyiaknál, a szezon meglepetésembere, Hvicsa Kvarachelia mellett Hirving Lozanóban, Politanóban vagy az idényben Osimhent már többször remekül helyettesítő Simeonéban is bízhatnak.

A vendégek az ismét megsérülő Zlatan Ibrahimovic, valamint Alessio Romagnioli és Pierre Kalulu játékára nem számíthatnak, az eltiltását letöltő Theo Hernández visszatérése viszont mindenképpen kulcsfontosságú lehet. A korábban is említett negatív széria miatt egyébként Pioli a meccs előtti héten a Sky Sport Italia értesülései szerint a 3-4-2-1-es felállásról inkább visszatér majd a négyvédős rendszerre, ezen a héten legalábbis rendre ebben a formációban edzettek a milánóiak.

Akikkel kapcsolatos pozitív hír viszont, hogy a csapat legnagyobb sztárjának, Rafael Leaónak a szerződéshosszabbítása pozitív irányba mozdult a napokban, olasz sajtóhírek szerint a portugál a jövő nyáron lejáró kontraktusát újabb két-három esztendővel toldhatja meg, és a klub legjobban fizetett játékosává válhat. Talán tőle várhatják a legtöbbet a mai rangadón a drukkerek, mivel idén is meghatározó játékosa az együttesnek:

minden sorozatot figyelembe véve 35 meccsen 9 gólnál és 10 gólpassznál tart.

Hogy ő lesz-e a főszereplő a ma esti rangadón, vagy esetleg más, az 20:45-től kiderül!

(Borítókép: AC Milan–Napoli-mérkőzés 2022. szeptember 18-án. Fotó: Chris Ricco / Getty Images)