Saját csúcsát megdöntve 47 évesen és 27 naposan állt a bolgár élvonalbeli Szlavia Szófia kapujába Georgi Petkov, aki ezzel új rekordot állított fel hazája élvonalában. A 19-szeres bolgár válogatott veterán ráadásul nem is akármilyen meccsen kapott lehetőséget edzőjétől: a rekordbajnok CSZKA Szófia elleni derbin – 2022 februárja óta először. A történet álomszerű beteljesülése nem jött össze, a tabella 7. helyén álló Szlavia 2–0-ra kikapott az éllovastól.

A sztori érdekessége, hogy Petkov, aki 2012 óta erősíti a Szlaviát, nem is vészhelyzetben ugrott be, két (jóval) fiatalabb riválisa, Svetoszlav Vutszov és Nikolaj Krasztev egyaránt bevethető lett volna a mérkőzésen. Az idényben eddig egyébként végig a 20 esztendős, ám már négyszeres felnőttválogatott Vusztov védte a szófiaiak kapuját. Petkov ezzel szemben 24 forduló alatt 13 meccsen ülhetett le egyáltalán a kispadra, míg a kupában kétszer volt kerettag, de játéklehetőséget eddig ott sem kapott.

A veterán hálóőr számára igencsak be lehet kattanva a CSZKA elleni derbi, ugyanis az előző idényben is a rekordbajnok ellen lépett pályára legutóbb, akkor viszont 43 perc után, még 0–0-s állásnál megsérült és le kellett cserélni. A meccset 3–2-re nyerte a rivális. Hovatovább előtte is egy CSKA Szófia elleni meccsen szerepelt – ezúttal nem véletlenül írjuk át Sz helyett S-sel, ugyanis utóbbi klub a rekordbajnok 2016-os kizárását követően a szurkolók által alapított „testvércsapat”, a 2020 óta élvonalbeli, ebben az idényben a „nagy testvér” mögött a dobogóért csatázó, jelenleg harmadik helyen álló CSKA 1948 Szófia elleni találkozó volt. Az a mérkőzés a változatosság kedvéért 1–1-es döntetlent hozott, Petkov pedig kapuskollégája sérülése miatt a 27. percben léphetett pályára…

Győztes találkozón legutóbb 2020 októberében kapott szerepet, a Levszki Szófia ellen 1–0-ra győzött akkor a Szlavia.

Érzékeltetésül, hogy Petkov esetében mennyire nem elcsépelt kifejezés a veterán: első profi meccsét 1994-ben játszotta, amikor ezen sorok szerzője még kétéves sem volt. A válogatottban 1998-ban mutatkozott be, és még 2018-ban is, a 43. életévét taposva is védte annak kapuját. 42 évvel és 248 nappal a valaha volt legidősebb kapus, aki európai válogatottban tétmeccsen (Nemzetek Ligája) pályára lépett.

A Szlaviát is szolgálta már korábban, 1996 és 2001 között volt a csapat játékosa, majd a Levszki Szófia és a görög Enoszisz Paralimni következett a karrierjében, mielőtt tizenegy esztendővel ezelőtt visszatért volna jelenlegi klubjához.

Petkov szerződése az idény végén lejár a Transfermarkt adatai szerint. Kérdés, van-e még benne néhány idény, elvégre…