Tíz éve működik Tarpán a Sándor István Labdarúgó Akadémia, amely elsősorban határon túli magyar és részben ukrán gyerekeket nevel. Az akadémia már korábban is adott játékosokat magyar kluboknak, most azonban megtörtént az áttörés: egyik labdarúgóját a szlovák első osztályba sikerült értékesíteni.

Nazarij Gavriljuk a Sahtar Doneck U19-es csapatából került egy éve Tarpára, korábban az ukrán együttessel szerepelt az ifjúsági Bajnokok Ligájában. A 2003. február 7-én született, tehát 20 éves hátvéd az ivano-frankivszki körzetből, Kolomija városából származik, és most az Aranyosmarót (Zlate Moravce) nevű szlovák klub vásárolta meg. Ezzel ő lett a Sándor István Labdarúgó Akadémia első olyan játékosa, akit külföldre értékesítettek.

Fejes Tibor, a játékos menedzsere elmondta, hogy magyar csapatok is vihették volna Gavriljukot, de végül sehonnan sem tartottak rá igényt. Nem úgy a határ túlsó oldalán, ahol az aranyosmarótiak kapva kaptak a lehetőségen, és leigazolták a tehetséges bekket. Gavriljuk már pályára is lépett a bajnokság alsóházi rájátszásában, március 18-án Rózsahegyen csereként állt be, de március 31-én, a Szakolca ellen kezdőként 86 percet töltött a pályán.

Ami a hazai értékesítéseket illeti, többek között a DVSC-ben szereplő Kusnyír Erik is a tarpaiaknál játszott korábban.

A tarpai akadémia Sándor István, a legendás szakember nevét viseli. Ő volt a kilencvenes években a tiszavirág-életű Stadler FC vezetőedzője, dolgozott többek között Nyíregyházán, Diósgyőrben, Karcagon, a BVSC-nél, Vácon, a Videotonnál és a Győri ETO-nál. Ő a kilencszeres válogatott egykori újpesti középpályás, Sándor György édesapja.