Mint beszámoltunk róla, egyre biztosabb, hogy Lionel Messi két idényt követően nyáron távozik a Paris Saint-Germaintől, és mostanra az az igazi kérdés, hol folytatja a 35 esztendős világbajnok. Spanyol sajtóhírek szerint korábbi kenyéradója, a Barcelona is harcba szállna az argentin támadó kegyeiért, csakhogy ehhez több vezéráldozatra is szükség lehet a keretben, az egyik ilyen áldozat pedig Ansu Fati lehet.

Ansu Fati 2019 augusztusában, két hónappal a 17. születésnapja előtt mutatkozott be a Barcelona felnőttcsapatában, s csaknem azonnal kikiáltották az akkor még a csapatnál futballozó Lionel Messi örökösének. A Barca némi huzavona után profi szerződést is kötött csiszolatlan gyémántjával, 1 milliárd euróban meghatározva a kivásárlási árát. Az ifjú csillag egy évvel később már spanyol felnőttválogatott volt, s úgy tűnt, képes lesz elkerülni azt az utat, ami Bojan Krkicnek, az előző, igazán sokak által „új Messinek” kikiáltott katalán tehetségnek jutott.

Csakhogy jött egy térdsérülés, majd egy újabb, erre pedig a 2020–2021-es és a 2021–2022-es idénye is csaknem egy az egyben ráment, visszatérte óta pedig közel sem olyan hatékony az ellenfelek kapuja előtt, mint korábban remélték: ebben a szezonban 46 tétmeccsen például „csak” hét gólja van.

A Barcelona vezetősége ezen a ponton állítólag már hajlandó is lenne beáldozni a hétszeres spanyol válogatott szélsőt azért, hogy lehetősége legyen 1.: visszaszerezni Lionel Messit, 2.: az argentin klasszis érkezése mellett is frissíteni a keretén.

Bár Fati édesapja a minap úgy nyilatkozott, fiának esze ágában sincs klubot váltani, sajtóhírek szerint a 20 esztendős labdarúgó karrierjét is menedzselő Jorge Mendes jelenleg is a Premier League-ben szereplő Wolverhamptonnal tárgyal. A Wolves képviselői a Barcelona által rég figyelt Ruben Neves játékjogát, és további 30 millió eurót kínálnak a labdarúgóért. A katalánoknak azért is érné meg az üzlet, mert Fati saját nevelésű játékos, így esetében nem kell sem az UEFA, sem a La Liga pénzügyi fairplay-szabályainál amortizációs díjjal számolni, az eladási árát szinte egy az egyben profitként lehetne elkönyvelni.

Korábban Javier Tebas, a spanyol liga elnöke nyilatkozott a katalánok helyzetéről, hangsúlyozva, komoly „árat” kell fizessen a Xavi Hernández vezette szakmai stáb, ha valóban vissza akarja hozni Messit a Camp Nouba.

Ha a Barcelona valóban szerződtetni fogja Messit, akkor elmondhatom, hogy egészen biztosan kevesebb lesz a fizetése, mint Párizsban. Az argentin világsztár visszatérésének feltétele továbbá az is, hogy a Barcelona több játékosától meg kell válnia annak érdekében, hogy helyet szorítsanak Messi bérének. Úgy gondolom, hogy ezt a katalán csapat meg is fogja tenni, és több futballistájától megválik – jó összegre szert téve ezáltal – annak érdekében, hogy Messi visszatérhessen a csapathoz

– fogalmazott Javier Tebas.