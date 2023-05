A Bayern már az első félidőben is nyomasztó mezőnyfölényben futballozott, gólt szerezni azonban csak fordulás után tudott: a 62. percben Serge Gnabry, a 72.-ben Leroy Sané vette be a hazai kaput (0–2). A brémaiak azonban nem adták fel, s a hajrában több helyzetet is kialakítva szépítettek, Niklas Schmidt 87. percben született találata azonban túl későn jött ahhoz, hogy valódi izgalmat is jelentsen (1–2).

A Bayern három fordulóval az idény vége előtt 65 pontos, és akármit is hozzon a második helyen álló Borussia Dortmund és a Wolfsburg vasárnapi találkozója, lépéselőnyben várhatja a folytatást.

Érdekesség, hogy a Werder és a Bayern összecsapásainál többet még egyetlen párharcból sem rendeztek a Bundesliga történetében: ez volt a 112. találkozójuk a liga megalakulása óta.

A délután korábbi mérkőzéseiről, köztük a harmadik Dárdai-éra első Hertha-győzelméről itt írtunk!

LABDARÚGÁS

NÉMET BUNDESLIGA

Werder Bremen–Bayern München 1–2 (Schmidt 87., ill. Gnabry 62., Sané 72.)