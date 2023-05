A szombati sikerrel hárompontos előnyre tett szert legfőbb riválisával szemben az Union, s mivel a csapat gólkülönbsége jóval jobb, mint a Freiburgé, így az utolsó két fordulóban egyetlen győzelem is elég lehet az egykori keletnémet csapatnak, hogy biztosítsa a negyedik helyet, ezzel pedig a Bajnokok Ligája-indulást a 2023–2024-es kiírásra. Arról nem is beszélve, ha vasárnap délután az RB Leipzig esetleg botlik a Werder Bremen ellen, úgy a harmadik helyről kezdhetik meg Schäfer Andrásék a 33., utolsó előtti fordulót.

„Ez egy nagyon-nagyon fontos győzelem volt, nemcsak számunkra, mindenki számára, akit az Union színeiben képviselünk. De még nem szabad a Bajnokok Ligájára gondolnunk, ez minden kisgyermek álma, aki futballozni kezd, de van még hátra két meccs, azokból kell kihoznunk a legtöbbet, aztán lesz egy nyarunk álmodozni. Közel vagyunk hozzá, ezt kár lenne tagadni, de van még két meccs, meglátjuk, mit hoznak azok” – mondta az öltözőfolyosón az Index kérdésére Sherlado Becker, aki két gólt szerzett és két gólpasszt osztott ki a Freiburg ellen.

Az Ajaxban nevelkedett, suriname-i felnőttválogatott labdarúgó már tizenegy gólnál és hét gólpassznál jár ebben a szezonban, így kijelenthető, nemcsak a szombati sikerben, de az egész idényt tekintve is főszereplője az Union menetelésének. De a mostani első félidő lett volna számára a legjobb a teljes idényben? – tette fel a kérdést az egyik német riporter.

Amikor rúgsz két gólt és adsz egy gólpasszt is 45 perc alatt, az elég jó élmény. Nem is tudom, előfordult-e velem hasonló a pályafutásom alatt, szóval mondhatjuk, hogy a legjobb félidőm volt. De szünet után is nagyon oda kellett tenni magunkat. Támadóként az a feladatom, hogy veszélyes legyek a pálya utolsó 30 méterén, örülök, hogy ma ez megvolt, de ez egy támadó dolga, szóval nem akarom túlspilázni. Mindig boldog vagyok, ha így tudom segíteni a csapatot.