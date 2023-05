Nem véletlenül nyilatkozta a minap Eric Spoelstra, a Miami vezetőedzője, hogy a play-in a legjobb dolog az elmúlt tíz évben, amit az NBA nagyokosai kitaláltak. Merthogy a floridai csapat éppen a play-inből, vagyis az osztályozóból jutott be a rájátszásba, ahol nyolcadik kiemeltként megállíthatatlanul szárnyal. Előbb 4–1 az alapszakaszgyőztes Milwaukee Bucks, majd 4–2 a New York Knicks ellen. Most pedig már 3–0-ra vezet a Heat a konferenciadöntőben a tavalyi finalista Boston Celtics ellen. És, mint jól tudjuk, 3–0-s hátrányból még egyetlen csapat sem tudott fordítani a ligában.

Két bostoni siker után vasárnap hazai pályán parádézott a Heat, méghozzá a TNT fantasztikus kommentátori csapata, Ernie Johnson anchor (azaz vezető riporter), Shaquille O'Neal, Kenny Smith és Charles Barkley szeme láttára, a nézőtéren egy elkerített karámban dolgozó sztároktól karnyújtásnyi távolságra. (Shaq 2006-ban bajnokságot nyert a Heattel, majd 2011-ben Bostonban fejezte be pályafutását.)

Ha valami bebizonyosodott ezen a meccsen, az az, hogy a Heat két bostoni győzelme nem volt véletlen. Otthon, a Kaseya Center 20 088 nézője, telt ház előtt 128–102-re kivasalta a szánalmas benyomást keltő ellenfelet, amely a harmadik negyed közepére feladta a meccset. Persze mit is lehetne tenni, amikor az ellenfél 91–60-ra vezet?!

Semmit, legfeljebb bedobni a törülközőt. Ez is történt, a negyedik negyedben már a cserék cseréi voltak a pályán. Ha már Miamiban vagyunk, talán még emlékszünk a Miami Vice című krimisorozatra Don Johnsonnal, ami arról híresült el, hogy korábban nem látott erőszakos jelenetek voltak benne.

Nos, a Heat vasárnap esti teljesítményének megtekintését is csak az erős idegzetű Celtics-drukkereknek ajánljuk…

A Heatnek minden összejött ezen az estén. Duncan Robinsonék 54,3 százalékkal dobták a triplákat (19/35), hatan értek el két számjegyű pontszámot, egy bizonyos Gabe Vincent nevű nigériai kosaras, akit nem is draftoltak, annyira gyenge volt az egyetemen, 29 ponttal karriercsúcsot ért el. Nem véletlen, hogy a 26 éves srácot Barkley-ék odaültették maguk közé a meccs után, és kifaggatták:

Jellemző a hazaiak kiegyensúlyozott teljesítményére, hogy Jimmy Butlernek, a Heat vezérének nem is kellett erőlködnie, laza 16 pontjával egy volt a sok közül. Duncan Robinson a cserepadról 22, Caleb Martin 18 pontig jutott.

#HEATWin ECF Game 3 final - Miami 128, Boston 102



🔥 Vincent: 29pts (6 3s) & 3asts

🔥 Robinson: 22pts (5 3s) & 4asts

🔥 Martin: 18pts (3 3s), 4asts & 3rebs

🔥 Butler: 16pts, 8rebs & 6asts

🔥 Adebayo: 13pts & 3rebs

🔥 Strus 10pts & 3rebs pic.twitter.com/dRt8gOICps — Miami HEAT (@MiamiHEAT) May 22, 2023

A Celtics két szupersztárja együttesen 12/35-ös mezőnymutatót produkált, ami siralmas; Jayson Tatum 14, Jaylen Brown 12 pontot szerzett.

Az NBA döntője június elsején kezdődik, ezt a dátumot már előzetesen kijelölték a tévéközvetítések miatt, és ahogy most állnak a dolgok, majdnem egy hétig nem lesznek meccsek. Tudniillik Nyugaton hétfő este játssza a negyedik mérkőzést a Nuggets és a Los Angeles Lakers, s mivel a Denver 3–0-ra vezet, könnyen be is fejeződhet a sorozat. Ahogy kedden Keleten is…

Korábban sohasem volt még arra példa, hogy mindkét konferenciadöntő söpréssel fejeződjön be. Most ez megtörténhet.

Keleti főcsoport-döntő, 3. mérkőzés:

Miami Heat–Boston Celtics 128–102. Ld.: Vincent 29, D. Robinson 22, Martin 18, Butler 16, Adebayo 13, Strus 10, ill. Tatum 14, Brown, G. Williams, Pritchard 12-12, Kornet 11. A Heat 3–0-ra vezet.