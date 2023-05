Vasárnap délután nagy lépést tett a bennmaradásról szövögetett álma megvalósítása felé az Espanyol. A kisebbik barcelonai klub 2–1-re verte a Rayo Vallecanót idegenben. Bár fogalmazhatnánk úgy is, három fordulóval a vége előtt csaknem elszálltak volna Joseluék, ha nincs meg a három pont.

A nap fő kérdése mégis az volt, miként alakul az ezüstcsata! A két madridi gigász közül elsőként az Atlético Madrid lépett pályára, amely Yannick Carrasco, Saúl Niguez és Ángel Correa góljával magabiztosan verte a 10. helyen tanyázó Osasunát. Diego Simeone csapata – még három meccsig az – ezzel megelőzte a tabellán a Real Madridot…

Ám, reális forgatókönyvnek tűnt, hogy két, két és fél órával később három ponttal beljebb lesz a Real is, így pedig három fordulóval a vége előtt marad a második helyen. Csakhogy Carlo Ancelotti – talán a hétközi, Manchester Citytől kapott 4–0-s pofon utóhatásai miatt is – felforgatta a királyi gárda kezdőjét. Az olasz mester főleg a középpályás soron frissített, Luka Modricot és Toni Kroost is mindössze a kispadra nevezve a Valencia otthonában.

A Mestalla sok nagy csatát látott már a két klub között, ezúttal viszont a denevéres csapatnál annak is örülnek, hogy a szezon utolsó heteire kevésbé égető kérdés a bennmaradásuk, mint a tél végén, a tavasz elején tűnt, mikor heteken át a kiesőzónában tanyázott a csapat.

Ilyen felvezetés után több mint bravúros, hogy a Valencia a 21 esztendős Diego López első félidőben esett góljával 1–0-ra legyőzte a Real Madridot. A második félidőben hiába jöttek a rutinos emberek és borult csaknem teljesen a valenciai kapu irányába a pálya, a madridiak nem tudtak egyenlíteni sem, így pedig az Atlético Madrid mögött ragadtak a tabellán.

A napot a sevillai derbi zárta, a Real Betis vendégként 0–0-s döntetlent játszott az Európa-liga-döntős, a Juventus kiejtése után szintén kissé tartalékos Sevillával.

LABDARÚGÁS

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Sevilla–Real Betis 0–0

Valencia–Real Madrid 1–0 (1–0)

Atlético Madrid–Osasuna 3–0 (1–0)

Rayo Vallecano–Espanyol 1–2 (1–1)