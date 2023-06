Bodnár Zalán kollégánk ugyan elsőkönyves író (már ami a fiction, sőt, valamelyest a science fiction műfaját illeti), de viszonylagos rutintalansága ellenére képes volt egy olyan regényt rittyenteni első nekifutásra, ami miatt majdnem kirúgták munkahelyéről a recenzenst. Tudniillik még a munkáját is elhanyagolta, merthogy nem tudta letenni a Szerelem és halál Irapuatóban című könyvet. Ez pedig mindent elsöprő erénye az amúgy gyerekbetegségeket is mutató alkotásnak.

Bár a könyvnek csak csütörtökön volt a bemutatója, nekünk már sikerült pár nappal korábban hozzájutnunk a Rézbong Kiadó és a szerző jóvoltából. Bodnár Zalán, az író, egykori kollégám, a Nemzeti Sport munkatársa, és a különböző szinergiák folytán rendesen van marketingje a Szerelem és halál Irapuatóban című 360 oldalas kriminek, de ez nem is baj, mert nem bánja meg, aki megvásárolja a 3400 forintos könyvet.

Nemzeti Sportot írtunk, de Zalán bő évtizeddel ezelőtt a Four Four Two újságírójaként robbant be a köztudatba, illetve még korábban, amikor lebilincselő képzelt riportokat írt a 2010-es, dél-afrikai labdarúgó-világbajnokságról. Még az sem jelentett problémát, hogy nem a johannesburgi Soccer Cityben püfölte a klaviatúrát, hanem józsefvárosi albérletében.

Úgyhogy Zalánnak van rutinja a fiction műfajában, még ha eddigi munkahelyei, a FFT és a Nemzeti Sport jobbára a tényirodalom műfajába sorolható cikkeket produkáltak is. És produkálnak. (De kár, hogy a magyarban nincs present perfect...)

Jobbára.

Erről az itt-ott Leslie L. Lawrence-i és Kondor Vilmos-i hatásokat mutató könyvről nagyon nehéz úgy recenziót írni, hogy ne esnénk a spoilerezés megbocsáthatatlan bűnébe, ezért csak annyit jelzek, hogy a szerző megfejtette az 1986-os világbajnokságon, Irapuatóban a Szovjetuniótól elszenvedett 6–0-s katasztrofális vereség (?) rejtélyét. Illetve nem is a szerző, hanem a regény főhőse, egy Pákozdi Géza nevű lyukóvölgyi bányász, aki a Füles játékán nyert (?) egy mexikói luxusutat komoly mennyiségű költőpénzzel együtt.

Ennél többet nem árulunk el, van itt, kérem, szerelem, árulás, bunyó, mint egy James Bond-opuszban, jóllehet egy lyukóvölgyi bányászt nem könnyű összetéveszteni Daniel Craiggel.

Szóval, a regénynek van húzása, svungja, ahogy mondani szokás, és ha ez megvan, a többi már majdnem érdektelen. Akad egy-két elírás, például az asszonyság spanyolul nem signora, hanem senora, de kicsire nem adunk.

Zalán fantáziája féktelenül szárnyal, tértől, időtől és történelmi tényektől függetlenül, aminek köszönhetően egy teljesen kompakt alternatív valóságot hozott létre, abszolút fogyasztható, sőt, felhabzsolandó formában.

A csütörtöki könyvbemutatóra Disztl Péter kapus és Dajka László csatár jött el az irapuatói tragikus hősök közül. Hátborzongató volt, hogy az emlékek még 37 év múltán is iszonyatos sebeket szaggattak fel. Dajka és Disztl egyöntetűen megerősítette, hogy a világtól hermetikusan elzárva, katonák, sőt, egy tank őrizete alatt voltak a leóni Comanjilla szállóban, kiéheztetve, diós tésztán...

Úgyhogy ezek után szinte törvényszerű volt a hatgólos differencia...

No de kinek a javára?!