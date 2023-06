Arról már napok óta keringenek pletykák a nemzetközi sportsajtóban, hogy a Real Madrid egyik legfőbb nyári kiszemeltje a 34-szeres német válogatott Kai Havertz, a Bild vasárnap este pedig már azt írta, meg is született a megállapodás a játékos és a spanyol klubóriás között. Ugyan Havertz egészen más stílusú játékos, a spanyol lapok azt írják, ő lehet Karim Benzema (egyik) lehetséges utódja a Bajnokok Ligája rekordgyőztesénél.

Fotó: Getty Images Hungary Kai Havertz a BL-győztesnek járó éremmel a szájában

A lap szerint „gigantikus” üzletről van szó, a Chelsea ugyanis minimum szeretné visszakapni azt a pénzt, amit három éve a támadó megszerzésére áldozott – sajtóhírek szerint anno 80 millió eurót fizettek ki a Bayer Leverkusennek Havertz játékjogáért.

A középpálya közepén és a csatársorban is bevethető német eddig 139 tétmérkőzésen lépett pályára a londoniaknál, 32 gól mellett 15 gólpassz fűződik a nevéhez. Az ő gólja döntötte el a 2021-es Bajnokok Ligája-döntőt is, amelyet a Manchester Cityt legyőzve húzott be a Chelsea.

Mivel a hatszoros angol bajnok a 2022–2023-as évadot óriási költekezése ellenére is csak a Premier League 12. helyén zárta, így nem indulhat a nemzetközi kupaporondon és jelentős bevételektől esik el. Angol sajtóhírek szerint a pénzügyi fairplay betartása végett több alapemberétől is el kell majd köszönnie a nyártól Mauricio Pochettino által edzett együttesnek, az egyikük lehet Kai Havertz.