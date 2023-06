A telki edzőtáborba folyamatosan érkeznek a kerettagok, akik a két júniusi Európa-bajnoki selejtezőn alkotják majd a magyar labdarúgó-válogatottat. Egyelőre még néhányan hiányoznak, például a „lipcseiek", a csapatkapitány Szoboszlai Dominik és Willi Orbán, továbbá a dél-koreai Ulszan csapatában futballozó Ádám Martin. (Érdekesség, hogy az RB Leipzig együttesében a csapatkapitány Orbán Szoboszlai „felettese”, a válogatottban viszont fordul a kocka, ott Szoboszlai a cséká.)

Elsőnek Botka Endre, a Ferencváros 21-szeres válogatott védője válaszolt az újságírók kérdéseire.

„Túl sok időnk nem volt a fáradalmak kipihenésére, de nem is baj, legalább lendületből tudjuk megkezdeni a felkészülést a két júniusi Eb-selejtezőre – mondta a 28 éves játékos. – Hogy a szokásosnál hosszabb ez a 12 napos felkészülés a június 17-i, Montenegró elleni tétmeccsünkre? Nem hinném, volt már máskor is, hogy ennyi idő állt a rendelkezésünkre."

A kérdésre, hogy mi a szerencsésebb, ha hosszú pihenőt kapnak a bajnokság befejezése után, vagy rövidebbet, Botka viccesen azt mondta, nekik semmi sem jó, ha rövid a szünet, az a baj, ha pedig hosszú, akkor az.

A június 17-i podgoricai találkozóról úgy fogalmazott, hogy az egyik legkomolyabb összecsapás lesz a selejtezősorozatban, talán a szerbek elleni meccsekkel együtt. De hát „itt minden mérkőzés fontos, mindegyiken három pontot lehet szerezni.”

Megkérdeztük tőle, milyen az, amikor a felkészülés közben új és új játékosok érkeznek a keretbe, ahogyan az ezúttal történik a csapatnál.

Ennek a válogatottnak éppen az az egyik erőssége, hogy évek óta meglévő, kialakult játékrendszere van, amelybe könnyen be tudnak illeszkedni az új emberek. Ezért nem okoz gondot, hogy időről időre be kell építeni egy-két újoncot

– felelte.

Természetesen megkapta azt a kérdést is, hogy milyen volt ismét bajnokságot nyerni a Fradival. A választ pedig ezúttal is félig-meddig elviccelte:

Már kezdünk hozzászokni a bajnoki címekhez, hiszen sorozatban ötödször végeztünk az élen. De meg kell mondanom, évről évre nehezebb...

A következő játékos Ferenczi János, a Debrecen egyszeres válogatott labdarúgója volt.

„Jót tett az önbizalmunknak, az enyémnek is, hogy odaértünk a dobogóra – kezdte Ferenczi. – Ilyenkor az ember nem érzi a fáradtságot. A röpke szünetben utaztunk a családdal, és az egyik játékostársam, Bévárdi Zsombor megházasodott, ott voltam az esküvőjén."

A továbbiakban azt fejtegette a debreceni játékos, bízik abban, hogy szerephez jut valamelyik meccsen, lehetőleg mindjárt Montenegróban. Ami azért is lenne érdekes, mert eddigi egyetlen válogatottságára négy éve éppen Podgoricában került sor.

Ismerem az ottani hangulatot, a montenegrói focit, nem lesz könnyű dolgunk

– mondta.

Ferenczit kérdezték a válogatottsági rekorder Dzsudzsák Balázzsal kapcsolatban is. Klubtársáról tréfásan azt mondta, legszívesebben ő is itt lenne a válogatott felkészülésén, majd megjegyezte, hogy legutóbb tett is látogatást a keret összetartásán.

„Szerdán feljön Pestre a családom, hogy közel legyen hozzám" – árulta még el a szélső védő, aki arra kérdésre, hogy mi a titka a Rossi-csapatnak, azt felelte, a befogadó közeg, a részletesen kidolgozott taktika, a stáb alapos felkészültsége, és az, hogy könnyű beilleszteni a rendszerbe az esetleges új játékosokat.

A kecskeméti Szalai Gábor, a keret 22 éves újonca is ugyanezeket a tulajdonságokat emelte ki.

Úgy fogadtak a srácok Telkiben, mintha régi motoros lennék, nagyon könnyűvé tették számomra a beilleszkedést. És az is jólesett, hogy mindenki gratulált a Kecskemét ezüstérméhez – állt a mikrofonok elé. – Klubedzőm, Szabó István gratulált ahhoz, hogy meghívót kaptam a keretbe, és biztatott, ne izguljak, mert meg fogom állni a helyemet. Nem is izgulok...

Az Index munkatársa megkérdezte Szalait, aki a kecskeméti akadémia növendéke, hogy mi a titka az ottani utánpótlás-nevelő műhelynek.

„A jó edzők, a szervezett keretek. Itt kaptam meg mindent, ami a mai focihoz szükséges, mondjuk, töltöttem két évet Angliában is, a Brooke House College-ban, de alapvetően kecskeméti nevelés vagyok” – jelentette ki.

Hangsúlyozta, mennyire jó érzés a válogatott közösségéhez tartozni, és azt is, szeretné átérezni az egész hangulatot, ami jellemzi a gárdát. No meg persze az sem lenne egy utolsó élmény, ha valamelyik júniusi mérkőzésen szóhoz jutna.

A magyar válogatott kerete

KAPUSOK: Demjén Patrik (ZTE), Dibusz Dénes (Ferencváros), Szappanos Péter (Bp. Honvéd)

VÉDŐK: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Botka Endre (Ferencváros), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Attila (Fenerbahce – Törökország), Szalai Gábor (Kecskemét)

KÖZÉPPÁLYÁSOK: Bolla Bendegúz (Grasshoppers – Svájc), Ferenczi János (DVSC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar – Hollandia), Kleinheisler László (Panathinaikosz – Görögország), Nagy Ádám (Pisa – Olaszország), Loic Nego (Mol Fehérvár FC), Callum Styles (Millwall – Anglia)

TÁMADÓK: Ádám Martin (Ulszan Hyundai – Dél-Korea), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union – Egyesült Államok), Sallai Roland (SC Freiburg – Németország), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig – Németország), Varga Barnabás (Paks)

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

G-CSOPORT

Június 17., 18.00: Montenegró–Magyarország

Június 20., 20.45: Magyarország–Litvánia

A G-CSOPORT ÁLLÁSA 1. Szerbia 2 2 – – 4–0 +4 6 2. MAGYARORSZÁG 1 1 – – 3–0 +3 3 3. Montenegró 2 1 – 1 1–2 –1 3 4. Litvánia 1 – – 1 0–2 –2 0 5. Bulgária 2 – – 2 0–4 –4 0

A csoportból az első két helyezett automatikusan kijut a 2024-es németországi Európa-bajnokságra.

A további menetrend

Június 17., szombat

Litvánia–Bulgária

Montenegró–Magyarország

Június 20., kedd

Magyarország–Litvánia

Bulgária–Szerbia

Szeptember 7., csütörtök

Szerbia–Magyarország

Litvánia–Montenegró

Szeptember 10., vasárnap

Montenegró–Bulgária

Litvánia–Szerbia

Október 14., szombat

Bulgária–Litvánia

Magyarország–Szerbia

Október 17., kedd

Litvánia–Magyarország

Szerbia–Montenegró

November 16., csütörtök

Montenegró–Litvánia

Bulgária–Magyarország

November 19., vasárnap

Szerbia–Bulgária

Magyarország–Montenegró

Eddigi mérkőzések:

Március 24.

Szerbia–Litvánia 2–0 (1–0)

Bulgária–Montenegró 0–1 (0–0)

Március 27.

Magyarország–Bulgária 3–0 (3–0)

Montenegró–Szerbia 0–2 (0–0)

(Borítókép: Ferenczi János. Fotó: Kaszás Tamás / Index)