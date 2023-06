A 24 esztendős játékos kedden az M1 aktuális csatornának adott exkluzív interjúban elmondta: a jobb lába sajkacsontjában alakult ki megint egy fáradásos törés, június 1-jén műtötték meg újra, ezúttal azonban várhatóan hosszabb időt vesz majd igénybe a visszatérése.

Valószínűleg most még óvatosabb lesz mindenki, hiszen nem az a cél, hogy egy mérkőzésre valahogyan összedrótozzanak, hanem hogy a következő tizenöt évben futballozni tudjak

– nyilatkozott a 22-szeres válogatott középpályás, akinek kálváriája tavaly novemberben, a belga Union Saint-Gilloise otthonában aratott 1–0-s Európa-liga-siker alkalmával kezdődött. Műtétjét és rehabilitációját követően januárban a Hertha elleni városi rangadón volt újra kezdő, de a félidőben le kellett cserélni. Schäfer április 29-én a Bayer Leverkusen ellen tért vissza ismét, de mindössze három bajnoki után újfent kidőlt a sorból.

A berliniek középpályása elárulta:

a klub külön engedélyével Magyarországon végzi a rehabilitációt, és várhatóan csak akkor tér majd vissza a klubhoz, amikor külön edzővel esetleg labdás edzéseket végezhet.

Hozzátette, a szakmai stáb ugyanakkor arra kérte, hogy a nyári edzőtáborok során néhány napot töltsön együtt a csapattal, hogy összeismerkedjen az új társakkal, szokja a légkört.

Az Union Berlin története legnagyobb sikerét érte el azzal, hogy negyedik lett a Bundesligában, így a következő idényben a Bajnokok Ligája főtábláján szerepelhet.

„Szerintem világszinten is páratlan dolog, hogy egy klub ilyen anyagi háttérrel és filozófiával ilyen sikereket érjen el. Szerencsésnek érzem magam, hogy itt játszhatok a klub történetének legsikeresebb időszakában” – fogalmazott Schäfer. Elárulta, hogy sérülései ellenére is továbbra is rendkívüli bizalmat érez a klubvezetők és a szakmai stáb felől. Kiemelte: már gyerekként is arról álmodott, hogy egyszer a Bajnokok Ligájában fog játszani, azonban ha ennek esetleges siettetésével a sikeres felépülését veszélybe sodorná, akkor nem fogja vállalni a kockázatot. Éppen ezért az is elképzelhető, hogy a válogatott őszi mérkőzésein sem léphet pályára.

Természetesen azon vagyok mindennap, hogy ez sikerüljön, de a legfontosabb, hogy a következő tíz év válogatottjában tudjak játszani. Már az is nagyon negatív, hogy háromszor ugyanúgy megsérültem, de egy negyedikből visszajönni már nagyon nehéz lenne, és ha ez így megy, akkor el kell gondolkodni

– tekintett előre.

(Borítókép: Getty Images)