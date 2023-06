Eldőlt Lionel Messi sorsa, aki Európát hátrahagyva végül nem szülőföldje, Dél-Amerika, és nem is a dollárszázmilliókat ígérő Távol-Kelet felé vette az irányt, hanem Észak-Amerika, azon belül is a napsütötte Miami lesz a hétszeres aranylabdás labdarúgó karrierjének következő állomása. A David Beckham tulajdonában lévő klub ezzel alighanem kifogta az aranyhalat – marketingszempontból egészen biztosan –, ám Messi előtt is volt már jó néhány klasszis, aki a tengerentúlon próbált szerencsét.

Mielőtt felidéznénk az MLS korábbi klasszisait, érdemes egy kicsit megvizsgálni Messi klubváltását. A legutóbbi két szezont a PSG együttesénél töltő klasszis szerződése idén nyáron lejárt a párizsiakkal, az pedig borítékolható volt, hogy nem marad a Parc Des Princes-ben, a francia szurkolókkal ugyanis rendkívül megromlott a viszonya. Egyrészt az éppen a Franciaország ellen megnyert vb-döntő miatt, másrészt azért, mert a drukkerek szerint Messi feleannyira sem törte össze magát klubjáért, mint az argentin nemzeti együttesért.

A sajtó gyakorlatilag már január óta azt találgatta, hol köthet ki a 35 éves támadó, az Egyesült Államok azonban nem szerepelt az opciók között. A Barcelonába való „hazatérés”, vagy a több mint évi 500 millió dolláros fizetést ajánló szaúdi liga tűnt befutónak.

Az előző héten aztán végre maga Messi törte meg a csendet és tett pontot a találgatások végére.

„Nagyon szerettem volna visszatérni a Barcához, ez volt az álmom. De a két évvel ezelőtt történtek után nem akartam újra ugyanabba a helyzetbe kerülni és hogy másokon múljon a jövőm. A saját döntésemet akartam meghozni, magamra és a családomra gondolva.

Hallottam olyan híreket, hogy a La Liga zöld utat adott, de az igazság az, hogy sok-sok dolog hiányzott még ahhoz, hogy megtörténjen a Barcelonához való visszatérésem, azt pedig nem akartam, hogy én legyek a felelős azért, hogy bárkit eladjanak, vagy több játékosnak is miattam csökkentsék a fizetését. A pénz nálam soha nem volt kérdés, ha az lett volna, egyértelműen Szaúd-Arábiába igazolok.

Azonban úgy érzem, a Barcelonánál vannak néhányan, akik semmiképpen sem szerették volna, hogy visszatérjek.”

Hogy kikre gondolhatott Messi, az nem derült ki. Az viszont igen, hogy végül az Inter Miami lett a befutó, ahová átigazolási díj nélkül, ingyen érkezik majd. Hogy marketingszempontból mit jelent ez Beckham klubjának, azt elég két konkrét példával szemléltetni: az előzetesen Messi debütálásaként vizionált, Cluz Azul elleni idegenbeli, valamint az Atlanta United elleni hazai meccsekre megtízszereződtek (!) a jegyárak: az addig nagyjából 30 dolláros belépőket immáron 300-ért árulják. A közösségi médiában is hasonló volt a hype: az Inter Miami addigi egymilliós Instagram-követő bázisa a bejelentést követően egy nap alatt hétmillióra (!) ugrott…

És persze a szakmáról se feledkezzünk meg, alighanem a csapat teljesítményére is jó hatással lesz az argentin érkezése, amely jelenleg a 15., utolsó helyen áll a Keleti főcsoportban, így jócskán ráfér az erősítés… Amelyet nem csak Messi jelenthet, hiszen korábbi barcelonai csapattársainak, Luis Suáreznek és Sergio Busquetsnek az érkezéséről is egyre többet cikkeznek, legutóbb pedig argentin honfitársát, Ángel Di Maríát hozták szóba a Miamival.

Hogy mennyire van felkészülve a sereghajtó Messi és a többi klasszis érkezésére, arról ebben az írásunkban már részletesen foglalkoztunk, ez azonban legyen David Beckham és a vezetőség gondja.

Futball az Újhazában: a labda tojás vagy kerek?

És ha már Beckham: nagyjából ő tette fel a nemzetközi futballtérképre az MLS-t azzal, hogy 2007-ben a Los Angeles Galaxy együtteséhez igazolt, ahol öt évet húzott le és két bajnoki címet nyert a kaliforniai alakulattal. Pedig az ikonikus angol szupersztár előtt is többen próbálkoztak az Egyesült Államokban, nem is akárkik!

Egészen a hetvenes évekig kell visszamennünk, amikor a New York Cosmos gondolt egy merészet, és a korszak két legnagyobb egyéniségét, 1975-ben Pelét, 1977-ben pedig Franz Beckenbauert igazolta le, az áttöréshez azonban ez is kevésnek bizonyult. Persze, nem volt egyszerű a helyzet egy olyan országban, ahol a futballt emberemlékezet óta tojás alakú labdával játsszák, és a kezeknek jóval fontosabb szerepük van a sportágban, mint a lábaknak.

Talán az 1994-es labdarúgó-világbajnokság volt az egyik fordulópont, amelyet az Egyesült Államokban rendeztek, és amelyet követően az amerikai emberek is megismerkedtek az „igazi” focival. A 90-es évek végén, a kétezres évek elején aztán ismét ikonikus alakok tűntek fel a tengerentúlon: Carlos Valderrama pályafutása végén játszott a Miami Fusion, valamint a Tampa Bay Mutiny színeiben is, mielőtt a Colorado Rapidstól visszavonult, Lothar Matthäus a MetroStars, Hriszto Sztoicskov pedig a Chicago Fire és a DC United alakulatát erősítette.

Ők azonban még mindig nem gerjesztettek komolyabb hullámokat a sportág helyi közegében, de aztán mégis beindult a nagyüzem. Leginkább a 2010-es évektől egyre több, az európai topligákból kiöregedő, de azért még nem túlkoros, így még mindig klasszisnak számító labdarúgó vette az USA felé az irányt. Íme néhány a legnagyobb nevek közül!

Zlatan Ibrahimovic

Ki mással kezdhetnénk a felsorolást, mint a napokban a labdarúgástól végleg visszavonuló Ibrahimoviccsal? Zlatan 2018 és 2019 között erősítette a Los Angeles Galaxy együttesét, amelynél bár trófeagyűjteményét nem növelte, számos extra megmozdulással és góllal tette emlékezetessé az amerikai kalandját. A debütáló mérkőzésén például csereként beállva duplázott szűk 20 perc alatt és nyerte meg a mecset a városi rivális LAFC ellen – háromgólos hátrányból.

Thierry Henry

A francia világ- és Európa-bajnok támadó 2010-ben igazolt a New York Red Bulls csapatához, 2014-ig erősítette a klubot és 122 mérkőzésen 51 gólt szerzett, íme öt a legemlékezetesebbek közül:

Wayne Rooney

A Manchester United és az angol válogatott legendás támadója is tett egy vargabetűt Amerika felé, mielőtt a Derby Countyból visszavonult volna: a 2018-as és a 2019-es szezonban a DC United együtteséhez csatlakozott. A mérleg 48 meccs és 23 gól, valamint akkora washingtoni élmény, amely pályafutását követően is odarepítette: jelenleg is ő a csapat edzője. Játékosként alighanem az Orlando elleni meccs marad számára a legemlékezetesebb, amikor a félpályán túlról szerzett elképesztő találatot:

Gareth Bale

A walesi csak fél évet volt az LAFC kötelékében, ez is elég volt azonban arra, hogy bajnoki címet ünnepeljen a kaliforniai együttessel. A döntőben ráadásul a hosszabbítás hosszabbításában az ő fejesével egyenlítettek a Los Angeles-iek, majd a tizenegyespárbajt megnyerték a Gazdag Dániellel felálló Philadelphia Union ellen.

Természetesen hosszasan lehetne sorolni még a neveket, a teljesség igénye nélkül Frank Lampard, Didier Drogba, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Alexandre Pato, David Villa, Bastian Schweinsteiger és Kaká is belekóstolt az amerikai ligába, ehhez a névsorhoz csatlakozik most Messi.

A magyar válogatott keretében is foglalkoztatott Gazdag mellett további magyar játékosként Urbányi István, Hercegfalvi Zoltán, Németh Krisztián, Nikolics Nemanja, Stieber Zoltán, Baráth Botond és Schön Szabolcs fordult meg az MLS-ben, míg Sallói Dániel jelenleg is a Sporting Kansas City tagja.

Az első idénynek még tíz csapat vágott neki, most már 29 indul

És bár az amerikai bajnokság színvonala még így is elmarad a legerősebb, leginkább európai ligákétól, amellett nem lehet elmenni szó nélkül, hogy a Forbes által kiadott, 30 legértékesebb klub között immáron hét is az MLS-ből kerül ki. A hétben egyelőre nincs ott az Inter Miami, de ne lepődjünk meg azon, ha a 2023-as listán már a floridai alakulat is szerepel majd.

Az 1996-os, első MLS-idényben még csupán tíz csapat vett részt, a bajnokságban pedig mindössze 160 mérkőzést rendeztek, közel 17 500 átlagos nézőszám mellett. A folyamatos bővítéseknek köszönhetően az előző idényben viszont már 28 klub szerepelt – az alapszakaszban két 14-es főcsoportra bontva –, és összesen 476 találkozót játszottak, bár az átlagos nézőszám egyelőre nem követte le ezt az emelkedést…

Az alig több mint 21 ezer nézőnél viszont alighanem jóval több lesz majd a mutató az idény decemberi zárását követően. A liga ezt a lécet nem elsősorban az újabb tag belépésével – 29. résztvevőként a St. Louis City SC érkezett –, hanem Messi színre lépésével teheti magasabbra, úgy a helyszíni, mint a televízió előtt ülő nézőket illetően.

(Borítókép: Lionel Messi. Fotó:Marc Atkins / Getty Images )