A mérkőzést végigjátszotta a „Bolha”, méghozzá remekül. Parádés gólt lőtt a jobb pipába a 79. másodpercben. Ez volt Messi válogatottbeli karrierjének leggyorsabb gólja:

GOLAZO de Lionel Messi.



Argentina 1-0 Australiapic.twitter.com/2AdBDq4Umy — Mati ⭐⭐⭐ (@matiasm_02) June 15, 2023

Még a meccs előtt az argentin sztár meglehetősen terjedelmes nyilatkozatot adott, amelyből az is kiderült, miért játszik még mindig a válogatottban, jóllehet jövő hét szombatján betölti a harminchatot.

„Ha nem is sírtam, de sokat szenvedtem – mondta. – Nehéz pillanataim voltak. Mindig is arra vágytam, hogy a válogatottal is nagyot alkossak. Benne volt a gondolataimban, hogy egyszer csak sikerülni fog. Az nem lehet, hogy klubszinten mindent megnyerjek, a válogatottal meg semmit. Aztán összejött a Copa América, majd a világbajnokság. Katarban nagyon élveztem a játékot, úgy, ahogy korábban, az előző négy világbajnokságomon egyszer sem. Tudtam, hogy valószínűleg az lesz az utolsó vb-m. Legyünk őszintén, ha tavaly nem nyerjük meg a vb-t, ma már nem játszanék a válogatottban. Most viszont világbajnokként nem tudom ott hagyni a Celestét. Egyszerűen élveznem a játékot. Megnyugodtam, hogy megvan a még hiányzó trófea, és feltétel nélkül megbízom a játékostársaimban.”

Természetesen szóba került a 2026-os világbajnokság is, amikor Messi már 40 éves lesz.

„Amit korábban mondtam a 2026-os vb-ről, az teljesen normális. Az életkorom miatt, és azért is, mert addig még három és fél év hátra van, nehéz lenne azt mondanom, hogy játszani fogok. Egyelőre élvezem a pillanatot, napról napra élek. Most jönnek a selejtezők, majd a Copa América. Új ciklus kezdődik, egyik meccs jön a másik után, és örülnünk kell egymásnak. ”

Hétfőn Jakartában Indonéziával játszik barátságos mérkőzést Argentína, erről Messi hiányozni fog, mert engedélyt kapott Lionel Scaloni szövetségi kapitánytól, hogy megkezdje a vakációt a megerőltető idény után.

(Borítókép: Lionel Messi 2023. június 15-én. Fotó: Lintao Zhang / Getty Images)