Egy év van hátra Harry Kane szerződéséből a Tottenham csapatánál, a nyár egyik legnagyobb kérdése pedig az angol csapatkapitány jövője. A támadót a Bayern és a Manchester United már megkörnyékezte, most azonban egy új klub neve is felmerült.

Kane ugyanis új házat építtet, méghozzá a Chelsea edzőközpontjától mindössze 15 mérföldre. Meg is indultak a találgatások a jövőjét illetően, főleg azok után, hogy a 29 éves játékos rendkívül jó viszonyt ápol a városi rivális új edzőjével, Mauricio Pochettinóval, akivel 2014 és 2019 között együtt dolgozott a Tottenhamnél.

A Spursnek aligha tetszene az ötlet, hogy éppen az egyik legnagyobb ellenfélnek adja el a klub történetének legjobb gólszerzőjét, ám ha Kane nem hosszabbítja meg a szerződését, jövő nyáron ingyen távozhat bárhová, annál pedig alighanem minden eshetőség jobb lenne a vezetőségnek.

A csatárért a Bayern München már hivatalos ajánlatot is tett a múlt héten, ám a londoniak elutasították a bajorok 70 millió eurós próbálkozását, 115 milliónál olcsóbban ugyanis semmiképpen nem szeretnék eladni az angol válogatott csapatkapitányát. Brit lapértesülések szerint a Manchester United is élénken érdeklődik Kane iránt, így elképzelhető, hogy a közeljövőben onnan is befut egy hivatalos megkeresés.