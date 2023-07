Nem a neve, a halálos passzai miatt lett Dárdai Bence a német másodosztályban szereplő Hertha BSC első keretének tagja – vallja a csapat vezetőedzője, aki történetesen a támadó édesapja is, Dárdai Pál. Pál, Palkó, Márton és most Bence – a Dárdai család többszörösen is jelen van a kék-fehér klub életében és történelmében, erről közölt cikket hétfőn a dpa német hírügynökség. Mindehhez a legkisebb fiú felkészülési mérkőzésen való debütálása szolgáltatta az apropót.