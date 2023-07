A Kicker információi szerint az Eintracht Frankfurt ifjabb Lisztes Krisztián megszerzésén dolgozik. Az U21-es válogatott magyar labdarúgó a hátunk mögött hagyott szezonban mutatkozott be a Ferencváros első csapatánál, és kilenc NB I-es bajnokin rögvest öt góllal és egy gólpasszal járult hozzá a zöld-fehérek bajnoki sikeréhez.

A piacvezető német sportlap értesülései szerint a 2022-es Európa-liga-győztes ifjabb Lisztes Krisztiánnal erősítené meg a keretét – igaz, nem most, hanem 2024 nyarától szeretnék megszerezni a Ferencváros támadóját.

A Kicker nem felejti el megjegyezni, hogy a 18 esztendős tehetség annak a Lisztes Krisztiánnak a fia, aki korábban a VfB Stuttgartban és a Werder Bremenben is bizonyított karmesterként.

Lisztes már a 2021–2022-es évadban bemutatkozhatott az FTC színeiben az NB I-ben, ám a most befejezett idényt még a Soroksár NB II-es kereténél kezdte, tavasszal aztán szintet lépett, hivatalosan is felkerült az FTC első keretéhez, majd a folytatásban kilenc bajnokin is lehetőséget kapott. Ezeken öt góllal és egy gólpasszal járult hozzá a zöld-fehérek sikeréhez.

A támadó teljesítménye behívót ért Gera Zoltán U21-es válogatottjába is, amelyben szintén góllal debütált.

Az esetleges frankfurti folytatás alighanem valóra vált álom lenne a fiatal tehetség számára, kiindulva abból, amit lehetséges jövőjéről mondott néhány héttel ezelőtt az Indexnek.

„Szeretném magam beverekedni a kezdőbe a Ferencvárosnál, más magyar csapatban nem tudom elképzelni magam.

AZTÁN IDŐVEL EGY TOPBAJNOKSÁGBAN IS BIZONYÍTANI. TALÁN EGYRÉSZT APUKÁM MIATT, MÁSRÉSZT AZÉRT, MERT OTT TÖBB MAGYAR JÁTÉKOS IS HELYTÁLLT MÁR, A BUNDESLIGÁT HELYEZNÉM AZ ELSŐ HELYRE.

De ha Angliából, Spanyolországból vagy Olaszországból keresnének, akkor sem lennék szomorú, odáig viszont még hosszú az út!” – nyilatkozta május eleji interjújában.