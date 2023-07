Nem is igazi áldozat kihagyni egy Bajnokok Ligája-idényt azért, hogy az ember a Liverpoolban futballozhasson és megpróbáljon Európa-ligát nyerni – vallja Szoboszlai Dominik, aki az Index kérdésére elárulta, mindez egy percig nem is jelentett számára dilemmát, miután megérkezett a vörösök ajánlata. Büszke édesapja, Szoboszlai Zsolt, és menedzsere, Esterházy Mátyás pedig azon vannak, hogy a magyar labdarúgás történetében párját ritkító átigazolás ne csak Szoboszlai életében jelentsen fontos változást, hanem megannyi hasonló álmokat dédelgető gyermek gondolkodásmódjában is.

Az asztalon egy kiterített Liverpool-mez vöröslik, a mikrofonok mögött pedig a szélesen mosolygó Szoboszlai Dominik foglal helyet. Bár már napok óta tudni, még mindig csak ízlelgetjük, az RB Leipzigtől távozott magyar játékos a 19-szeres angol bajnok új nyolcasa, aki 70 millió eurós vételárával a klub valaha volt harmadik legdrágább igazolása. A sajtóbeszélgetések többségén nem szokás, most mégis tapsot kapott a főszereplő – már az első megszólalás előtt. Válogatottunk ifjú csapatkapitányának jobbján menedzsere, Esterházy Mátyás, balján a büszke édesapa és első nevelőedzője, Szoboszlai Zsolt ült, várva az újságírói kérdéseket. Amelyekből nem volt hiány...

Liverpoolban sem maradna trófea nélkül

„Ahogy meghallottam, hogy komoly dolog lehet, nem gondoltam a Bajnokok Ligájára – felelte az Index felvetésére, mekkora dilemmát jelentett számára a Liverpool megkeresésekor, hogy ellenben az RB Leipziggel, az angol csapat nem lesz ott a 2023–2024-es BL-kiírás mezőnyében. – Úgy gondoltam, lehet nem a legjobb szó, hogy egy idényt be lehet áldozni a Liverpoolért. Úgy, hogy nem szerepelek a BL-ben, hanem megpróbálom megnyerni az Európa-ligát a csapatommal. Mert ez most a cél."

Egy másik újságíró felvetésére hozzátette, nem tekinti tehernek, hogy sokan tőle várják azt a pluszt, amely segíthet a vörösöknek visszakerülni az angol bajnokság legjobb négy csapata közé.

Nem úgy élem meg a helyzetet, hogy velem kell visszajutnia a Liverpoolnak a Bajnokok Ligájába, inkább úgy, szeretnék részese lenni egy sikeres szezonnak mindennel, amivel csak tudok. Hogy ez minél több játékperc, gólok, gólpasszok – meglátjuk. Eddigi profi karrierem minden idényében nyertem valamit, szeretném folytatni ezt a sort, ezt többször elmondtam már. Angliában négy lehetőségem lesz rá, remélem, hogy ezek közül minimum egy összejön

– fogalmazott a rövid távú célokat illetően.

Haalandtól kapott lakástippeket

Menedzsere, Esterházy Mátyás megjegyezte, természetes, hogy egy játékossal szemben, akit ilyen összegért igazolnak Liverpoolba, elvárás, hogy hozzátegye a magáét a csapat sikereihez – ám ettől egyáltalán nem kell félni, és örömmel látja, hogy Dominikon sincs nyoma félelemnek vagy aggodalomnak. Sőt, tudatosan olyan lépést akartak megtenni a Főnix-nevelés pályafutásában, ahol ilyen szintű nyomással kell megküzdenie nap mint nap: olvasatuk szerint ugyanis ez jelent garanciát a további fejlődésre.

A magyar válogatott csapatkapitánya elárulta, ugyan beszélgetett Jürgen Klopp-pal és a szakmai stáb több tagjával, de egyelőre mély taktikai kérdésekben nem merültek el.

Tudom, nagyjából milyen szerepet szán nekem – röviden beszéltünk erről –, de azt, hogy a jobb vagy a bal szélen, nyolcasként, esetleg tízesként fogok játszani, azt még nem. Nem is ez a lényeg, hanem hogy minél több időt töltsek a pályán.

Szoboszlai korábbi klubjaiban, a Salzburgban és a Leipzigben is az első számú pontrúgók közé tartozott – emlékezetes tizenegyeseket végezhetett el a Bundesligában és a Bajnokok Ligájában is. Beszélgetés közben adta magát a kérdés, vajon az Anfield Roadon lesz-e lehetősége ugyanerre Mohamed Szalah vagy épp Trent Alexander-Arnold mellett.

„Nem tudom, az idő még eldönti. Az edzéseken valószínűleg odaállok én is gyakorolni – egyet-kettőt remélhetőleg jól eltalálok majd, és akkor talán megadják a lehetőséget nekem meccsen is. De nem az lesz a prioritás, hogy egyből elvegyem a labdát Szalah kezéből és én lőjem a tizenegyeseket.”

A 22 esztendős futballista felidézte, az elmúlt napok kifejezetten húzósra sikeredtek, a kötelező vizsgálatok után médianap várt rá, hétfőn pedig a kevés szabadidejét arra használta fel, hogy megnézzen néhány házat azon a környéken, amit Salzburgból ismert jó barátja, a Manchester Cityt erősítő Erling Haaland javasolt neki.

„Próbálom kipihenni a mögöttem álló napokat, mert tizenegyedikén már kezdődik a felkészülés. Sőt, azok a játékosok, akik nem szerepeltek a válogatottjukban, már nyolcadikán kinn lesznek. Meg kell próbáljak mihamarabb beilleszkedni közéjük, miközben még maradt bőven elintézendő ügy, például a lakhatás kérdése. Ezeket is szeretnénk rendezni, mielőtt elkezdődik a munka" – mondta, hozzátéve, hogy a vizsgálatok nyomán egyből kapott egy egyéni felkészülési tervet, amint aláírta a szerződését.

Magyar helyett majdnem olaszt igazoltak

Bejelentésével kapcsolatban egy kulisszatitkot is elárult. A Liverpool Twitter-csatornáján ugyanis először csak egy olyan fotó jelent meg, amelyen egy tetovált kézben a magyar zászló színeiben pompázó mezkombináció volt látható.

We hope you haven’t exceeded your rate limit for today… 👀 pic.twitter.com/bKCsBsNhY9 — Liverpool FC (@LFC) July 2, 2023

Szoboszlai szerint az egyik liverpooli sajtósnak spontán jutott eszébe a hazai piros, és az idegenbeli zöld-fehér mez láttán a megoldás: „ami elsőre olasz zászló lett”.

Nem gondoltam négy éve arra, hol tarthatok majd mostanra – beszélt átigazolása súlyáról maga a főszereplő. – Mindig napról napra, meccsről meccsre kellett gondolkodnunk. És mindig próbáltuk a lehető legjobb lépést megtenni következőnek. Salzburgból Lipcsébe menni például nagy, de jó lépés volt. Fel kellett vennem a Bundesliga iramát. Sérülten érkeztem, és voltak hullámvölgyeim attól is függően, ki volt épp az edző. De akkor sem csüggedtem, amikor olyan valaki ült a kispadon, aki úgy gondolta, más többet tud tenni a csapat sikereiért. Akkor sem beszéltem kifelé erről, dolgoztam ugyanúgy, vagy még keményebben és végtére is jött egy edző, aki bízott bennem.

A Liverpool új nyolcasa hozzátette, valószínű Salzburgból egyből a vörösökhöz igazolni nagyon nagy lépés lett volna, ezért is kellett egy köztes állomás – Lipcse pedig tökéletes döntésnek bizonyult ehhez.

Túl nagyot lépni sosem akarunk, mert onnan nagyot is lehet esni. Igen, lehet, hogy most Lipcse és Liverpool között még nagyobb is a lépés, mint Salzburg és a Leipzig között volt, de hiszem, hogy fel vagyok készülve mindarra, ami várhat. Hogy néhány éve gondoltam volna-e, hogy a Liverpool 70 millió eurót fizet majd értem? Azt semmiképpen sem, hogy ilyen hamar.

A játékos újságírói kérdésre felidézte azt is, pályafutása során egyszer izgult igazán meccs előtt, ez pedig az az alkalom volt, amikor még salzburgiként a Liverpool otthonában léphetett pályára a Bajnokok Ligájában.

Alig tudtam elaludni előző este. Valószínű más érzés lesz most, hogy hazai játékosként vonulhatok ki az angol tábor elé!

A kérdésre, hogy a közeljövőt illetően fél-e bármitől tömören válaszolt:

nINCS.

„Hoztunk egy döntést, talán életünk legfontosabb döntését – tette hozzá Eszterházy Mátyás. – Minden klubot, amely érdeklődött nagyon tisztelünk, nagyon korrekt partnerek voltak. De nem gondoljuk úgy, hogy innentől kezdve releváns kérdés, hogy kik voltak, mik voltak. Innentől kizárólag a Liverpoollal szeretnénk foglalkozni, és azzal, hogy Dominik miként lehet lehető legsikeresebb a világ egyik legjobb klubjában."

Ha a pénz számítana, Benzemával játszana

Beszélgetés közben szóba került az is, az elmúlt években tudatosan készültek arra, és próbálták Dominikot is a lehető legjobban felkészíteni, hogy épp ésszel felfoghatatlan mennyiségű pénzt lehet keresni labdarúgóként azon a szinten, ahová mindig is vágytak és most megérkeztek.

„Minket annyira ez az átigazolás nem lepett meg, mint titeket. Mindent megtettünk azért, hogy megtanuljon a lehető legjobban bánni a pénzzel és ne szédüljön el egyikünk sem ebben a magasságban. – Ám nem csak gazdasági szempontból fontos, hogy Szoboszlai a lehető legélesebb legyen. – Nagyon sok nehézségen átment, nagyon sok tapasztalata van ebből a szempontból, minden szakember, akire Dominiknak szüksége lehet rendelkezésre áll."

„Jó a pénz, szereti, hogy van, de ha csak ez motiválná, akkor lehet, már most Karim Benzemával játszana – utalt Szoboszlai Zsolt Szaúd-Arábiára, és arra, hogy az előző idény aranylabdása a Real Madridot hátrahagyva a helyi bajnokhoz igazolt néhány héttel ezelőtt. – De nem ez motiválja, ha csak ez motiválná, én lennék az leső, aki lehet, agyon is csapná. Trófeákat akar nyerni és a labdarúgás legmagasabb szintjén bizonyítani, és ez így jó!"

Üzletit titokra hivatkozva a kontraktus részleteiről sem ő, sem az asztaltársaság többi tagja nem árult el részleteket, félig viccesen annyit azonban megjegyzett, jó 300 oldalas dokumentumról van szó, amit aláírni sem volt egyszerű.

Hát még az odáig vezető út – jegyezhetnénk meg, miként korábbi, Lipcsében készült interjúnkra visszautalva Szoboszlai is megteszi:

A barátaim többsége még most sem akarná elcserélni velem a gyerekkorát, ez nem változott a Liverpoolba igazolásommal sem. Ahogyan én sem szeretnék megváltozni a pénz hatására, és ezt kész vagyok akár írásba is adni. Nagyon élveztem, hogy a szabadság alatt összejött az egyik régi vágyam és el tudtam menni az egyik barátommal kamionozni. Jó dolog volt... Ugyanúgy a zúzapörkölt nokedlivel a kedvenc ételem, és ugyanúgy be fogok ülni egy kifőzdébe a haverjaimmal, vagy édesapámmal, mint eddig. Nem kell puccos étterem, a hétköznapi pillanatokat is ugyanúgy fogom élvezni ezután is, akár a játékot a pályán. Apának egyébként is tartozom egy vacsorával...

A karrieren túlmutató üzenet

Beszélt arról is, örült, ha példakép lehet, ahogyan neki is volt megannyi példaképe, így nem nyomja össze az a gondolat sem, hogy meglehet, maholnap százezer magyar kisgyerek akar majd magának Szoboszlai nevével ellátott Liverpool-mezt és kezd ábrándozni hasonló karrierről.

„Nagyon fontos üzenet – vette át a szót Esterházy – hogy szeretnénk elérni, hogy a gyerekek ne azt lássák ebben az egészben, hogy milyen fancy lehet Liverpool-mezben fotózkodni és mennyi pénzt lehet ezzel keresni, hanem az utat, ami idáig vezethet. Tudjuk, hogy nem tudjuk megváltoztatni mindenki gondolkodását, a felnőttekét főleg, de ha az általatok említett sok-sok gyerek közül csak néhány megérti, hogy a munka és nem a csillogás a lényeg, már megérte."

Picit másként vagyunk bekötve, mint nagyon sokan – mondta a pesszimista megjegyzésekkel kapcsolatban. – Minden élethelyzetben lehet példákat előhúzni, itt például olyanokat, kik buktak meg a Liverpoolba igazolt játékosok közül. De minket ezek nem érdekelnek. Minden idegszálunkkal azon vagyunk, hogy mindent megadjunk Dominiknak. Egyszerűen nem tudunk arra gondolni, hogy sikertelen lesz.

A játékos édesapja, Szoboszlai Zsolt megjegyezte, nincs örökérvényű recept, amellyel bárkit el lehetne juttatni arra a szintre, ahová a fia jutott 22 évesen, de hisz abban, hogy az alázatos, kitartó munkának mindig meglesz az eredménye.

Nagyon sok alázattal, nagyon sok lemondással, fanatizmussal lehetett ezt elérni. Nemcsak az én, hanem Dominik részéről is kellett mindez. Hiába kergettem volna, ha azt mondja, hagyjál már békén, nem érdekel. Áldás volt, hogy az én és az ő munkamorálja így kapcsolódott, így klappolt nálunk minden. Ha ma nem Liverpool-játékos lenne, hanem itt Magyarországon futballozna, akkor is boldog lennék. Óriási öröm, hogy ilyen fontos állomásokon keresztül, Salzburgból, Lipcsén át eljutott Liverpoolba. A születése után még egy darabig aktív voltam, így egészen kicsiként magába szívhatta az öltözői hangulatot, szerencsés, hogy a rajongás és a tehetség ilyen szépen találkozott nála.

Szerinte ez az átigazolás segíthet picit az egész magyar labdarúgásnak optimistábbá válni.

„Dominik nélkül mindez nem jöhetett volna létre, ha nem dolgozik olyan elszántan az elmúlt hat évben, ahogyan profi karrierje eddigi minden napján tette, akkor nem lett volna egyetlen megkeresésünk sem. Bármilyen jól is tárgyaljunk, nem tudtuk volna eladni sehová. Sokan, sokat dolgoztak, hogy összejöjjön a megállapodás övé a legnagyobb érdem abban, hogy ismét magyar játékosa van Liverpoolnak, az ő tehetségéé, az ő elszántságáé, az ő kitartásáé” – összegezte a mostani transzferhez vezető közös munkát Esterházy Mátyás.

Árulkodó tetoválások és a Dzsudzsák-rekord nyomában

S hogy mit hozhat még Szoboszlai Dominik pályafutása a következő 10-15 évben?

„Sokszor elmondtam, szeretnék Bajnokok Ligáját nyerni, de ha egyetlen rekordot kell kiemelnem, amit elérnék, hát az az, hogy beállítsam a válogatottsági csúcsot” – tekintett előre a középpályás, akinek ehhez még legalább 77-szer kell pályára lépnie a nemzeti tizenegyben, jelenleg ugyanis 32 meccsnél tart, míg a rekorder Dzsudzsák Balázs 109-cel búcsúzott.

A klubkarrier legfőbb vágyairól – ha egyáltalán van az Anfieldtől is feljebb, tovább? – a tetoválásai árulkodhatnának. Elvégre a Liverpool-szurkolók már a mostani bejelentés előtt kiszúrták, hogy a bal karjára varrt mottó éppenséggel egy Steven Gerrard idézet. Azé a Gerrardé, aki másfél évtizeden át horda a Liverpool nyolcas mezét.

Nincs másik idézet, vagy játékosra utaló tetoválásom

– lőtte le lelkesedésünket a játékos.

„Inkább azt reméljük, hogy a jövőben a magyar srácok akarnak majd tetoválást csináltatni Dominik egy-egy gondolatából” – fűzte tovább a szót Szoboszlai Zsolt az elköszönés előtt.

A Liverpool számára augusztus 13-án indul a 2023–2024-es Premier League-idény, a vörösök rögvest rangadóval kezdenek, hiszen a Chelsea otthonába látogatnak majd. Szoboszlai egy héttel később, a Bournemouth ellen debütálhat tétmeccsen az Anfield Roadon.

A bajnoki rajtot megelőzően is sűrű az angolok programja, a jövő héten kezdődő felkészülés elején Salzburg közelében edzőtáborozik majd a csapat, amely idő közben két edzőmérkőzésre is átugrik Németországba, hogy aztán Szingapúr felé vegye az irányt, ahol a Leicester Cityvel és a Bayern Münchennel is megmérkőzik majd Jürgen Klopp alakulata.

Néhány Szoboszlai-villanás ezeken és meglehet, nemcsak a liverpooli mezek magyarországi kereslete, hanem a hazai tetoválószalonok népszerűsége is megugrik a nyár közepére...

(Borítókép: Szoboszlai Dominik. Fotó: Szollár Zsófi / Index)