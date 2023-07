Dzsudzsák 2004 és 2008 között, illetve három évvel ezelőtti visszatérése óta összesen 148 mérkőzést játszott, és 54 gólt szerzett debreceni színekben – emelte ki a bejelentéssel kapcsolatban a Magyar Távirati Iroda.

A DVSC honlapja szerint a csapatkapitány megállapodása jövő nyárig szól.

Most is a lehető legnagyobb örömmel írtam alá az új szerződést. Egy nagyon jó szezonon vagyunk túl, sikerült odaérnünk a dobogóra, így készülhetünk a Konferencia-liga-selejtezőre. A bajnokság végére nézőcsúcsokat döntöttünk, aminek külön örülök. Az pedig fantasztikus volt, hogy az utolsó meccsen 15 ezren ünnepeltünk együtt. Izgatottan vágok neki a következő szezonnak is. Olyan közegben vagyok, ahol az öltöző és a stáb is arra ösztönöz, hogy még motiváltabb legyek. Nagyon büszke vagyok, hogy a DVSC csapatkapitánya lehetek, és remélem, a vezetésemmel ebben az évben is fejlődünk, és előrébb tudunk lépni, mert ez Debrecen!