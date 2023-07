A legutóbbi hat kiírásból hármat megnyerő spanyolok ötszörös győztesként, társrekorderként várták az újabb finálét, az angolok az 1982-es és 1984-es siker óta vártak az újabbra.

A mostani kiírásban viszont parádéztak a „háromoroszlánosok”, a csoportban Csehországot, Izraelt és Németországot is 2–0-ra verték meg, a negyeddöntőben Portugáliát 1–0-ra, az elődöntőben újra Izraelt 3–0-ra, vagyis ötből öt sikerrel és 10–0-s gólkülönbséggel kerültek be a fináléba.

A spanyolok sem panaszkodhatnak, Románia hajrábeli 3–0-s legyőzése után Horvátország ellen már az első percben döntöttek (1–0), az ukránok ellen pedig a 90. percben mentettek pontot (2–2), kiharcolva a csoportelsőséget. A nyolc között a 90 + 1. percben egyenlítő Svájcot ráadásban (2–1), a négy között az ukránokat gálával (5–1) búcsúztatták.

Az első félidőben hiába birtokolta lényegesen többet a labdát a spanyol együttes (39% : 61%), és volt több lövése (4–6), ezek veszélytelennek bizonyultak, az angolok pedig háromszor is eltalálták a kaput (3–0).

Ennél egy fokkal lényegesebb, hogy a ráadás negyedik percében Cole Palmer Curtis Joneson megpattanó szabadrúgásával vezetést is szereztek az angolok (1–0).

A fordulást követően a már 23. életévét is réges-régen betöltő Abel Ruiz vitte el a show-t, hamar bevette az angolok kapuját, de már lesről tette, így maradt a hibátlan mérlege James Traffordnak.

A Braga csatára a félidő derekán centikkel fejelt a kapu jobb oldala mellé, majd jobbról nagy erővel lőtt a rövid felső fölé, de az áttörés csak nem akart összejönni neki.

A végjátékban a csereként beálló Gabri Veiga hagyott ki nagy helyzetet, majd Rodrigo Riquelme szép szólóját egy műeséssel fejezte be.

Az utolsó percekben még az ugyancsak csere Noni Madueke alakíthatta volna kétszer is kétgólosra a különbséget, de újabb találat ezekből a lehetőségekből sem született.

Ezt pedig büntethették volna a spanyolok, miután a 97. percben, videózás után tizenegyeshez jutottak! Végül a 99. percben lőtte el Ruiz, de ezt is kivédte Trafford, ahogyan az ismétlést is, a harmadik próbálkozás pedig fölészállt.

Az angolok így 1984 óta először, összességében harmadjára értek fel az U21-es Európa-bajnokság trónjára – úgy, hogy az egész torna során egy gólt sem kaptak, viszont 11-et is lőttek.

LABDARÚGÓ U21-ES EURÓPA-BAJNOKSÁG (GRÚZIA, ROMÁNIA)

DÖNTŐ

ANGLIA–SPANYOLORSZÁG 1–0 (1–0)

Batumi, Adjarabet Arena. V: Eskas (norvég)

ANGLIA: Trafford – Garner, Colwill, Harwood-Bellis, Aarons – Smith-Rowe (Madueke, 66.), C. Jones, Gibbs-White (Archer, 73.), A. Gomes (Skipp, 73.)– C. Palmer (H. Elliott, 82.), A. Gordon (Doyle, 82.). Edző: Lee Carsley

SPANYOLORSZÁG: Tenas – Víctor Gómez (Barrenetxea, 73.), Aitor Paredes, Pacheco, Miranda – Blanco (Camello, 83.), Sancet (Veiga, 59), Baena (Oroz, 59.) – Rodri (R. Riquelme, 59.), Ruiz, Sergio Gómez. Edző: Santi Denia

Gólszerző: C. Jones (45+4.)

(Borítókép: Sebastian Frej / MB Media / Getty Images)