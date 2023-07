Mint beszámoltunk róla, a Dárdai Pál vezette együttes ausztriai edzőtáborából vitte el a rendőrség kihallgatásra Marius Gersbeck kapust. A 28 esztendős játékos egy nappal korábban kocsmai verekedésbe keveredett, a gyanú szerint pedig súlyos fejsérülést okozott egy 22 esztendős osztrák férfinak.

A Hertha vezetői hétfőn döntöttek a játékos sorsáról, akit a sportigazgató, Benjamin Weber és az ügyvezető igazgató, Thomas E. Herrich közös döntése értelmében határozatlan időre felfüggesztettek.

A játékosunk ellen folyó rendőrségi vizsgálat miatt úgy döntöttünk, Marius további intézkedésig nem vehet részt az első csapat edzésein. Megjegyzendő, hogy engedély nélkül hagyta el a csapathotelt

– áll a klub kommünikéjében.

Gersbeck a Hertha saját nevelésű játékosa, 2004-ben került a kék-fehérek utánpótlásába, a felnőtteknél pedig 2013 telén mutatkozott be – az első csapatban azóta sem szerepelt újabb bajnokin. Játszott viszont kölcsönben a Chemnitzer FC-nél és az Osnabrücknél is, majd 2019 nyarán a Karlsruher SC-be igazolt – innen tért vissza most nyáron 300 ezer euró ellenében a berliniekhez.

A játékos gyerekkorában a Hertha ultraszektoraiból nézte a hazai meccseket, és még most is híresen jó viszonyt ápol a kemény mag tagjaival. A Bild értesülései szerint a berlini együttes szombati edzőmérkőzése után is néhány kiutazott szurkolóval találkozott egy osztrák fogadóban.

Arról továbbra sem tudni részleteket, mi vezetett az összetűzéshez. A korábbi sajtóhírek szerint a férfi, akinek az összeverésével gyanúsítják Gersbecket, vasárnap nem volt kihallgatható állapotban.