A Wallis-csoporton keresztül az ország ötödik leggazdagabb emberének érdekeltségébe kerülhet a BVSC-Zugló labdarúgócsapata – jelentették be a klub keddi sajtótájékoztatóján. A fővárosi vasutascsapat történelmi idényt zárt júniusban, amikor úgy végzett harmadosztályú csoportjának élén, hogy 102 pontot gyűjtött, majd az NB III-as bajnokok közül egyedüliként megnyerte az osztályozós párharcát is, így feljutott az NB II-be. A zuglói szurkolók 22 év után először buzdíthatják majd övéiket profi meccsen: hétvégén a Szombathelyi Haladást fogadja Urbán Flórián együttese, a rajtra készülve pedig fontos bejelentéseket tettek a 10 éve még a BLSZ IV-ben szereplő Szőnyi útiak.

Miközben a kilencvenes évek egyik legjobb utánpótlás-nevelő bázisa volt, nem mellékesen pedig az 1995–1996-os idényben klubrekordot jelentő ezüstérmet szerzett az élvonalban az elmúlt két évtized legkevésbé sem a futballsikerekről szólt Zuglóban.

A 2000-es évek elején megszűnt a felnőttcsapat és 2012-ig nem is indult újra: akkor a BLSZ IV-ből, a lehető legalacsonyabb szintről kezdett építkezni a sárga-kék egyesület, hogy aztán tíz évvel később megérkezzen a profi osztály kapujába. Bő egy évvel ezelőtt a vasutasok Buzsáky Ákos irányításával még elhasaltak ugyan a feljutás kapujában, egy évvel később Urbán Flórián vezetésével aztán már nem hibáztak.

Olyannyira nem, hogy az NB III Keleti csoportjában negyven bajnokiból egyet sem vesztettek el,

harminchárom győzelem és hét döntetlen került a csapat neve mellé az alapszakaszban, majd a Szentlőrinc elleni osztályozót megnyerve ki is harcolták a feljutást. Egyetlen harmadosztályú bajnokként a három közül... Avagy ahogy a klub keddi sajtótájékoztatóját moderáló Léderer Ákos is fogalmazott, alighanem a magyar labdarúgás történetének legnehezebben kivívható feljutásán van túl a BVSC. A csapatra pedig újabb szép kihívás vár, hiszen a bajnokság átszervezése miatt a 2023–2024-es idény végén az NB II-ből négy klub esik majd ki egyenes ágon – azaz várhatóan bennmaradni is jóval nehezebb lesz, mint az elmúlt években bármikor.

Egy alapember távozott, rutinos játékosok érkeztek és még érkezhetnek

A zuglóiaknak azonban még véletlenül sem kell majd fegyvertelenül harcba indulniuk. Egyfelől a harmadosztályt elképesztő dominanciával megnyert csapat tagjai közül csupán egy alapember, Tamási Zsolt távozott, másfelől az érkezők oldalán már most olyan, komoly NB I-es és NB II-es rutinnal rendelkező játékosok szerepelnek, mint Csősz Richárd vagy Hesz Olivér. A sor pedig sajtóhírek szerint hamarosan az Újpesten és Fehérváron is bizonyított Nikola Mitroviccsal és a Vasast elhagyó, szintén szabadon igazolható Hidi Patrikkal bővülhet még.

Végre elfoglalhatja a klub a méltó helyét, amit megérdemel a magyar labdarúgásban – mondta felütésként a BVSC elnöke, Szatmáry Kristóf, aki bő tíz évvel ezelőtt vette át a zuglói egyesület irányítását. – Amikor elkezdtük a munkát, pontosan tudtuk: ahhoz, hogy a BVSC visszanyerje régi patináját, nem elég a többi szakosztályban jó eredményeket elérni, a labdarúgócsapatot is vissza kell vezetni arra a szintre, amelyen a kilencvenes években állt.

A kézzelfoghatóbb célok között szerepel a Szőnyi úti sportcentrum centerpályájának felújítása, amelyet a Magyar Labdarúgó-szövetség támogatásának is köszönhetően mintegy 30-40 millió forintból tettek nyáron alkalmassá arra, hogy legalább a következő NB II-es szezonra megfeleljen. Ez azonban hosszabb távon nem lesz elegendő, az MLSZ szabályzata ugyanis a feljutó csapatok számára egy átmeneti évet, így pedig bizonyos előírások alóli mentességet biztosít. A következő nyáron azonban jóval nagyobb ráncfelvarrás vár majd a stadionra, ha összejön a bennmaradás – árulta el a klubelnök.

Ehhez a keddi bejelentés szerint pedig nemcsak a játékoskeret, hanem az anyagi feltételek is adottak lesznek az új szezonban: a zuglóiak főszponzora ugyanis a Wallis-csoport lesz a 2023–2024-es idényben. S meglehet, hamarosan a labdarúgócsapatot működtető Kft. többségi tulajdonosa is.

Az idei cél: komolyabb izgalom nélkül megőrizni a másodosztályú tagságot

A csapat eladásáról folyó tárgyalásokat illetően óvatosan fogalmazott a Wallis igazgatósági elnöke a 320 milliárd forintos vagyonával jelenleg az ország ötödik leggazdagabb embereként számon tartott Veres Tibor, aki annyit azonban elárult, rövidesen pont kerülhet az ügylet végére. Ami a szponzori megállapodást illeti, konkrét összeg ugyan nem hangzott el, az a felek szerint elégséges ahhoz, hogy a csapat teljesíteni tudja az idei céljait, vagyis komolyabb izgalom nélkül megőrizze a másodosztályú tagságát.

Kiemelt figyelmet fordítunk a partnerségre, arra, hogy üzleti partnereinkkel együttműködve, közösen vigyünk sikerre befektetéseket, fejlesztési projekteket, hogy együtt teremtsünk értéket. A BVSC-Zugló az utóbbi években bizonyította a pályán, hogy ott a helye Magyarország legjobb csapatai között. Mi pedig örömmel támogatjuk a klubot ezen az úton, hogy ott is maradjon azon a szinten, amelyen helye van az egyesületnek

– jelentette ki Veres, aki azt is elárulta, hosszú távon nem csak a futballcsapat profitálhat majd ebből a kapcsolatból, hanem az egyesület többi szakosztályával is szeretnék elmélyíteni sportszakmai és üzleti kapcsolataikat.

Az üzletember egyébként régi jó ismerőse a BVSC sportigazgatói székében ülő Kisteleki Istvánnak. A Magyar Labdarúgó-szövetséget 2006 és 2010 közt irányító szakember felidézte, az akkor még az MLSZ tanácsadó testületében végzett munkájával Veresnek kulcsszerepe volt a Telki edzőközpont elkészültében, valamint a magyar U20-as labdarúgó-válogatott 2009-es világbajnoki bronzérméhez szükséges háttér megteremtésében is.

„A labdarúgásnak az a kultúrája, ami a nyugati országokban megvan, Magyarországon nincs. Amikor nagyon-nagyon régen az MLSZ-ben dolgoztam, nagy köszönettel tartoztam Veres Tibornak, aki abban a nehéz időszakban a tanácsadó testületben dolgozott. Ebből nőtt ki egy-két olyan siker, mint az U20-es világbajnokság bronzérme, illetve együtt átadhattuk a Telki edzőcentrumot” – fogalmazott Kisteleki .

„A mostani megállapodásnak azért örülök nagyon, mert szeretnénk egy olyan működési kultúrát kialakítani a BVSC-n belül, mely egyedi, jól megkülönböztethető a többi klubétól. Ehhez egy olyan szellemi háttérre, kultúrára van szükségünk, ami a cégnél évtizedek óta megvan. Az a reményem, az a vízióm, hogy együtt rövid időn belül elérhetünk valami olyat, ami nem mindennapos a magyar labdarúgásban. Ennek az alapjait próbáljuk most letenni, szenvedős, kemény munkával nap mint nap. Bízom abban, hogy sikeres lesz az együttműködés, de ha nem is lesz annyira sikeres, ha az eredmények nem úgy jönnek majd, ahogyan arra számítunk, az útról akkor sem szeretnénk letérni. Példát akarunk mutatni, ezért legalább három-öt éves koncepcióban gondolkodunk” – tette hozzá a sportvezető.

A 70 éves sportigazgató kapcsolati tőkéje múlt nyáron is jól jött a BVSC-nek, hiszen ő volt az, aki először felhívta Urbánt, lenne-e kedve átvenni a sárga-kékek irányítását.

A korábbi újpesti kedvenc akkor már két éve kikerült a magyar labdarúgás vérkeringéséből, hol taxisként, hol futárként kereste a kenyérre valót. A zuglóiak megkeresését egy éve úgy jellemezte, tudja, jó eséllyel az utolsó esélyét kapta meg arra, hogy emlékezeteset alkosson edzőként. A 102 pontot és 101 gólt hozó, veretlenül megvívott és végül feljutással zárt szezonnal ezt alighanem megtette...

Az edző nem nyerni szeret, hanem gyűlöl veszíteni

„Jól érzem magamat a bőrömben, úgy gondolom, a helyemen vagyok – fogalmazott az 54 esztendős tréner, aki 2012-ben, a Vasas edzőjeként volt utoljára profi labdarúgócsapat trénere, azóta csak NB III-as vagy annál is alacsonyabb osztályú klubnál dolgozott. – Tavaly elfogadtam egy kihívást és úgy érzem, sikerrel vettük az akadályt. A 40 lejátszott bajnoki veretlenül önmagáért beszél – nem esik meg minden évben hasonló a magyar labdarúgás világában. Most az a legfontosabb, hogy a klubvezetés minél hamarabb tisztázza a célokat, meghatározza a munka kereteit, hogy tiszta fejű játékosokkal dolgozhassunk továbbra is."

És hogy mit vár a szakvezető maguktól az NB II-ben?

„Nem nyerni szeretek, hanem gyűlölők veszíteni. Ha meg tudnám mondani előre, hány vereségünk lesz, nem edző lennék, hanem jós. Akkor az ötös lottót is játszanám. Mindig mondom, nem tudok két-három héttel sem előre gondolni. Mindig a következő feladatra koncentrálok, arra készítem fel a játékosokat. Abban hiszek, ha megtettünk mindent a héten és nyerünk, az nagyon jó, de ha nem nyerünk, akkor is a másik szemébe tudunk nézni, és nem kell siránkozni. Attól amúgy sem lesz jobb senkinek. Hogy mit szeretnék? Minél több mérkőzést megnyerni, ehhez pedig az kell, hogy minden héten a lehető legtisztességesebben felkészüljünk a következő meccsre. A számok a legkevésbé sem érdekelnek" – mondta, amikor arra kérte az egyik újságíró, tippelje meg, vajon hány győzelme, döntetlenje és veresége lesz a másodosztály következő kiírásában a BVSC-nek.

A labdarúgó NB II-es bajnokság hétvégén rajtol, a BVSC-Zugló a Szőnyi úton a Szombathelyi Haladást fogadja majd vasárnap 17 óra 30 perckor. A mérkőzésre az ünnepi alkalomból ingyenes lesz a belépés.

Érdekesség, hogy a rajtot megelőző nap lesz Urbán Flórián 55. születésnapja. A tréner megjegyezte: esze ágában sincs előre ünnepelni, születésnapokon, névnapokon és szilveszterkor amúgy sem szokása.

Akkor szeretek bulizni, amikor az nem kötelező...

– jelentette ki a vezetőedző.

(Borítókép: BVSC)