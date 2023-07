A DVSC a legjobb formában játszó magyar csapatként vonulhatott a nyári szünetre, hiszen a 2023-as naptári évben sem a bajnok Ferencváros, sem a Kecskemét nem tudott több pontot gyűjteni a piros-fehéreknél. A Loki ráadásul az Európa-konferencialigában is jól kezdett, csütörtökön az örmény Alaskert otthonában nyert 1–0-ra.

A Mezőkövesd előzetesen abban reménykedhetett, hogy a nemzetközi kupaszereplés miatt, valahol a jövő csütörtöki visszavágóra is tartalékolva, a debreceniek kezdőjét alaposan felforgatta Szrdan Blagojevics vezetőedző.

A mérkőzés elején a hazaiak vállalták a labdabirtoklás kellemes terhét, a vendégek a védekezésre fókuszáltak. A Debrecen kereste a rést ellenfele védelmén, a mezőkövesdiek pedig várták a kontrázás lehetőségét, de miután egyik csapat terve sem vált be, egy ideig nem láthattak helyzetet a nézők.

A félidő derekán aztán megélénkült a találkozó, a kövesdiek némileg váratlanul megszerezték a vezetést Sztefan Drazsics találatával, de nem örülhettek sokáig, mert néhány perc múlva Loncsar mintegy 25 méterről parádés lövéssel Piscitelli kapujába ragasztotta a labdát (1–1). Az első félidő hajrája a házigazdáké volt, de több gól már nem esett.

A szünet után ott folytatták a felek, ahol az első játékrészben abbahagyták, leginkább a vendégek térfelén folyt a játék, és a debreceni nyomásnak hamarosan meg is lett az eredménye: Loncsar második, ezúttal fejjel szerzett góljával átvették a vezetést a hazaiak (2–1).

A vendégek megpróbáltak kijönni a szorításból, de a támadásaik pontatlanok, erőtlenek voltak, a Debrecen pedig továbbra is veszélyesen játszott, kapufát is rúgott. Az utolsó negyedórára cserékkel frissített Kuttor Attila vezetőedző, de ez sem használt, a DVSC magabiztosan őrizte előnyét, sőt a végén Dorian Babunszki is betalált, így az előző idény bronzérmese megérdemelten tartotta otthon a három pontot (3–1).

Az első fordulóban a Loki kivételével – igaz, a Ferencváros–Kecskemét-meccset elhalasztották – egyetlen másik csapat sem volt képes arra, hogy három gólt szerezzen.

(MTI / Index)

LABDARÚGÓ NB I

1. FORDULÓ

Debreceni VSC–Mezőkövesd Zsóry FC 3–1 (1–1)

g.: Loncsar (39., 55.), Do. Babunszki (91.), ill. Drazsics (27.)

Korábban rendezték:

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 0–1 (0–1)

g.: Slagveer (8.)

Újpest FC–Fehérvár FC 2–1 (2–0)

g.: Ljuljics (12.), Mack (42.), ill. Katona (47.)

MTK Budapest–Paksi FC 1–1 (0–0)

g.: Németh K. (49.), ill. Böde (65.)

ZTE FC–Kisvárda Master Good 0–2 (0–2)

g.: Mesanovic (7., 15.)

Szeptember 27-én rendezik:

Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE 19.00