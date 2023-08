Lusta volt sokat futni, inkább a világ egyik legjobbja lett

Gianluigi Buffon szerdán jelentette be hivatalosan a közösségi médiában, hogy 28 év élsportolói pályafutása után szögre akasztja cipőit – esetében kapuskesztyűit is –, és visszavonul. Az olasz hálóőr a labdarúgás történetének valaha látott egyik legjobbjaként vonul be a sportág históriás könyvébe, de azzal talán nem túlzunk, hogy hozzá fogható kapust nem láttunk korábban, és minden bizonnyal soha nem is fogunk. Pedig nem is a gólvonalra állították fiatalon, de mivel lusta volt sokat futni, egy afrikai csapat játékosa pedig nagy hatást gyakorolt rá, így kapus lett belőle. És mint kiderült: élete talán legjobb döntését hozta. A futballszurkolók számára biztosan.