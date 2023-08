A City sem verhetetlen: az Arsenal nyerte az angol szuperkupát!

Mindkét együttes kezdőjében voltak új játékosok: Pep Guardiola a Chelsea-től igazolt Mateo Kovacicnak, Mikel Arteta pedig a szintén a londoni kékektől érkező Kai Havertznek és a West Hamtől több mint 100 millió euróért vásárolt Declan Rice-nak is bizalmat kapott.

Az első negyedóra nem hozott sok izgalmat, mezőnyben gyűrték egymást a csapatok, egyik kapu előtt sem alakult ki gólveszély. Némi meglepetésre aztán az első komolyabb lehetőség az Arsenal előtt adódott: Havertz fordult kapura Ben White jobbról érkező centerezésével, az Edersont helyettesítő Ortega lábbal védte a lövést, a kipattanót pedig Martinelli próbálta kapura lőni, Stones azonban önfeláldozóan, testtel blokkolt.

A túloldalon Julian Álvarez fejese okozott riadalmat, a félidő legnagyobb ziccerét viszont újfent az ágyúsok alakították – és hagyták is ki: Saka ment el szépen a jobb oldalon, majd az érkező Havertzhez passzolt, aki azonban Ortegába lőtte az ordító helyzetet.

A huge chance for a debut goal for Kai Havertz 😮#CommunityShield pic.twitter.com/z6jNQxLdtA — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023

A gól nélküli első játékrész ellenére egyik menedzser sem cserélt a szünetben. A második félidő 51. percében már Ramsdale-nek is dolga akadt, Grealish szögletére Stones robbant be remekül, 6 méteres fejesét azonban bravúrral hárította az angol válogatott hálóőre.

Bő egyórányi játékot követően Guardiola némi meglepetésre lekapta a pályáról Erling Haalandot – valamint Kovavicet is –, a fiatal Cole Palmert és a sérüléséből felépülő Kevin De Bruynét küldte be.

Nem sokkal később ők ketten főszerepet vállaltak abban, hogy a City végre megtörte a gólcsendet:

egy gyors ellentámadás végén De Bruyne fejjel továbbított egy pattogó labdát az ifjú támadó elé, aki egy igazítás után ballal tökéletesen csavart 16 méterről a kapu jobb felső sarkába!

UNSTOPPABLE 🤩



Cole Palmer finds the top bins for @ManCity 🗑#CommunityShield pic.twitter.com/YkLIgBkWcF — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023

A 82. percben meccslabdája volt a manchesterieknek: Álvarez nagyszerűen tartotta meg a labdát három ember között, majd még nagyszerűbben tálalt a középen üresen érkező Foden elé, ám az angol kapusban elakadt honfitársa közeli próbálkozása, és szögletre mentett. A sarokrúgást Rodri csúsztatta meg a röviden, Ramsdale azonban újabb bravúrral meccsben tartotta az Arsenalt.

A nyolcperces (!) hosszabbítás ápolással indult, Walker és Partey fejelt össze a City büntetőterületén belül, mindkét játékos kapott egy-egy „turbánt”, de szerencsére nem lett komolyabb baj, folytatták. Amikor viszont már mindenki azt hitte, hogy a londoniak szokásukhoz híven ezúttal is kénytelenek fejet hajtani Guardiola együttese előtt, jött az Arsenal csereembere is, és tizenegyespárbajra mentette a finálét:

Leandro Trossard egy szép cselt követően a 16-os jobb sarkáról tüzelt, a labda két emberen is megpattant, így az elmozduló Ortegának esélye sem volt a hárításra, 1–1!

In the dying seconds 🤯



It deflects in for @Arsenal!#CommunityShield pic.twitter.com/Q1YFIImYgv — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 6, 2023

A szabályok értelmében tehát egyből jöhettek a büntetők. Az első párban Ödegaard nem hibázott, De Bruyne viszont a felső lécre lőtt, így rögtön előnybe került Arteta alakulata. Trossard az egyenlítő gól után a büntetőjét is belőtte, Bernardo Silva révén pedig már volt értékesített 11-ese a Citynek is. Saka is higgadt maradt, Rodri gyengén helyezett lövését viszont Ramsdale megfogta.

Fabio Vieira állt az első meccslabda mögé, a portugál pedig kipókhálózta a jobb felsőt, így az Arsenal nyerte az orosz rulettet, ezzel együtt pedig a Community Shieldet is!

A manchesteriek az előző szezonban a Liverpool ellen bukták el a döntőt, utána viszont megnyerték a bajnokságot, az FA-kupát és a Bajnokok Ligáját is – Guardioláék hasonlóval alighanem a most elveszített finálét követően is kiegyeznének...