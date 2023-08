Hegyi Krisztián a West Ham United U21-es csapatának kapusa, illetve az angol első osztályban is többször odaülhetett a kispadra. A felnőttválogatottba is kapott már meghívót, a márciusban Bulgária ellen 3–0-ra megnyert Eb-selejtezőt a kispadról nézhette. Júliusban a West Ham a harmadosztályú Stevenage-nek adta kölcsön Hegyit, az angol Ligakupában pedig egyből a debütálásakor hős lett a magyar kapus.

A Stevenage a másodosztályú Watforddal találkozott az angol Ligakupa második fordulójában, az 1–1-es állás után pedig tizenegyespárbajban győzött a Stevenage. Hegyinek volt öt védése és két nagy bravúrja is, a statisztikák szerint a Watford 2,6-os xG-vel játszott, ennek ellenére csak egy gólt rúgott a csapat – vette észre a 24.hu. Hegyi ráadásul a tizenegyespárbajban is védett egyet, így előnybe került a csapata, majd tovább is jutott.

A második kör sorsolása szerdán (ma) lesz, itt már 12, az európai kupákban nem érintett első osztályú együttes is részt vesz a kupában.

A mérkőzés legszebb jelenetei a beágyazott videón láthatóak, sárga-fekete mezben a Watford, fehér-piros mezben a Stevenage-játékosok.