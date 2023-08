Szoboszlai Dominik a Liverpoolba igazolása miatt vehet új autót

Kedd este jelent meg a The Athleticen egy terjedelmes interjú Szoboszlai Dominikkal, melynek a legérdekesebb részeit emeljük ki. A magyar középpályás mesélt a gyerekkoráról, az édesapjával kötött fogadásokról, Erling Haalandról, valamint arról is, hogyan zajlott a Liverpoolba való igazolása.

Szoboszlai Dominik elmondta, fiatal korától kezdve fogadnak egymással az apukájával. Az első tetoválása is egy ilyen fogadáshoz kötődik.

Volt egy futóteszt Salzburgban, ahol egy akadémista tartotta a rekordot. Apám azt mondta, ha az első csapatban akarok játszani, meg kell döntenem ezt a rekordot. Ha megdöntöm, megcsináltathatom a tetoválásom. Szóval odamentem, megdöntöttem, aztán megcsináltattam a tetoválást

– mesélte Szoboszlai.

A magyar válogatott csapatkapitánya elárulta, ezek a fogadások még mindig meghatározzák az életét. Egy ilyen fogadás miatt vehet most egy új autót a fiatal játékos.

Szeretem a kocsikat, és apukám minden vásárlásomra áldását adja ugyan, azzal az egy kikötéssel, hogy előtte el is kell érnem valamit. Szóval amikor a Leipzighez igazoltam, vehettem egy autót. Most, hogy a Liverpoolhoz kerültem, megint vehetek egyet. A kettő között nincs új autó! Már eldöntöttem, hogy mit fogok most venni, de az egyelőre maradjon még titok

– taglalta a Liverpool újdonsült középpályása.

Szoboszlai beszélt arról is, hogy gyerekkorában a lakásban kellett vizespalackok között cseleznie. Ha felborított egyet is, az egész kezdődött elölről. Elárulta azt is, mekkora szerepe volt a golflabdáknak abban, hogy profi játékos lett.

Ha valaki megelőz téged a pályán, akkor a mezét akarod húzni, de apám nem szerette volna, hogy ezt csináljam, mert szabálytalan. Azt akarta, hogy ilyen rossz tulajdonságok nélkül nőjek fel. Szóval a csapatban minden játékosnak golflabdákat adott a kezébe. Ha egy labdát fogsz, nem tudod húzni az ellenfél mezét… Csinált néhány ilyen »őrült« dolgot, nem is akarom mindegyiket elmondani

– elevenítette fel a történteket Szoboszlai Dominik.

Szó esett Erling Haalandról is. A páros még a Salzburgban játszott együtt, ahol közeli barátság alakult ki kettejük között. Szoboszlai elmondta, még mindig közeli a kapcsolatuk, és gyakran beszélnek egymással. Most ismét közel lakhat a Manchester Cityt erősítő norvég centerhez, így a magyar válogatott csapatkapitánya szerint néhányszor biztosan együtt is vacsoráznak majd.

Amikor a Liverpoolhoz kerültem, Haaland csak annyit mondott: »állj készen«. De azt azért ő is tudja, hogy készen állok. Azt mondta nekem, hogy a PL egy őrült bajnokság, és biztosan imádni fogom

– mesélte Szoboszlai.

(Borítókép: Szoboszlai Dominik. Fotó: James Gill / Danehouse / Getty Images)