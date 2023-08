Szoboszlai Dominik: Remélem, boldoggá tehetem a magyarokat

A magyarok számára egyáltalán nem mindennapi dolog, amit most csinálok, szóval remélem, boldoggá tehetem őket

– mondta Szoboszlai Dominik a Liverpool holnapjának adott interjújában. A játékos hozzátette, látja, hogy itthon örülnek az emberek, hogy csapatot váltott. Rengeteg üzenetet kapott emiatt, a válogatottban szereplő társaitól is. Megemlítette azt is, hogy a korábbi lipcsei csapattársával, Ibrahima Konatéval beszél a legtöbbet, de mindenkire számíthat a csapatból. A legnagyobb játékosok, mint Mohamed Szalah vagy Trent Alexander-Arnold is készségesen a segítenek neki mindenben.

Megértem az angolt, de a németem jobb, szóval ha az edzővel egy komolyabb beszélgetésre kerülne a sor, akkor valószínűleg németül beszélgetnénk

– utalt Szoboszlai Jürgen Kloppra.

A magyar válogatott csapatkapitánya elmondta, a legjobbját akarja nyújtani, és mindent meg fog tenni a csapatért és a társaiért – nem magáért. Szoboszlai kijelentette, hogy azért jött a Liverpoolba, mert már akkor is imádta a csapatot, amikor nem is játszott ellene. Ám amikor a Salzburggal vagy a Leipziggal a BL-ben a Liverpool ellen lépett pályára, állítása szerint lenyűgözte, amit a szurkolóktól és a csapattól látott.

A célom az, hogy a csapat sikeres legyen. Ha a csapat sikeres, akkor én is egy sikeres ember leszek mint játékos

– taglalta a 22 éves futballista.