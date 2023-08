A vezérigazgató után a sportigazgató is távozott a Bayern Münchentől

A lap úgy tudja, a felek közösen bontották fel a 2026-ig érvényes egyezséget. Érdekesség, hogy már májusban arról szóltak a hírek, hogy a keret összeállításáért is felelős duó kéz a kézben távozik, ehhez képest a 46 éves Salihamidzic egyezsége nemrégiben megújult.

A klub korábbi játékosa 2017-ben érkezett a csapat stábjához, és 2020-ban került az igazgatói tanácsba.

Közös megegyezéssel szerződést bontottunk Hasan Salihamidziccsel. A kölni szezonzáróhoz és a bajnoki ünnepségekhez hasonlóan ez a beszélgetés is nagyon simán ment. Hasan játékosként és a sportvezetőként is megnyert minden a csapattal, mindig is az FC Bayern családjának a tagja lesz