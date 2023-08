Kiütéses sikerrel rajtolt Schäfer András csapata a Bundesligában

A magyar válogatott középpályás sérüléséből lábadozik, így nem került be a hazai keretbe, de nélküle is villámrajtot vettek a fővárosiak: a 9. percre Kevin Behrens már másodszor talált be – a második alkalommal a korábbi ferencvárosi Aissa Laidouni passzát követően (2–0).

A szünet után büntetőt rontott a Mainz, de pillanatokkal később így is szépített a vendégcsapat, amjd Behrens harmadik gólja után Ajorque újabb tizenegyest hagyott ki.

A kegyelemdöfést Milos Pantovics szállította, a 96. percben beállította a 4–1-es végeredményt.

BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

Union Berlin–Mainz 4–1 (Behrens 1., 9., 70., Pantovics 96., ill. Caci 64.)

Frankfurt–Darmstadt 1–0 (Kolo Muani 40.)