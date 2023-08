Annyira kiakadtak a sóher klubra, hogy egy random turistát ünnepeltek a reptéren – videó

Ahhoz képest, hogy tíz éve még a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében szerepelt a Málaga, jelenleg a spanyol harmadosztály indulására készülhet.

Az együttes nem mondhatni, hogy óriási beruházásokat tett volna a nyári átigazolási piacon, konkrétan egy eurót sem költöttek el játékvásárlásokra.

Ez érezhetően csalódottá tette a klub szurkolóit, akik a repülőtéren egy teljesen véletlenszerűen kiválasztott turistát ünnepeltek úgy, mintha az új sztárigazolás lenne…

Malaga fans were so disappointed at the club not making a Summer signing that they picked a random tourist at the airport to greet as a new playerpic.twitter.com/0by5ny1uBR