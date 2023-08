Marco Rossi: Szoboszlai Dominik Andrea Pirlo reinkarnációja

Bocsák Bence, a Liverpool.com újságírója, a The Guardian vendégszerzője régi ismerősünk, a közelmúltban már egy podcastban is beszélgettünk a Liverpoolban élő fiatal szakíróval Szoboszlai Dominikról és a Mersey-parti szuperklubról.

Az újságíró kedden a lassan ikonikussá váló Syrup eszpresszóban, Marco Rossi törzshelyén találkozott a magyar válogatott szövetségi kapitányával, akitől felütésképpen azt kérdezte, mit szól Szoboszlai legutóbbi, csak félig tréfás kijelentéséhez, miszerint nehogy Rossi tudomására jusson, hogy a Bournemouth ellen kényszerből kissé hátravont szerepkörben kellett játszania. „Merthogy ő is szívesen játszatna velem 6-ost…”

Erre Rossi elmosolyodott: „Tudom, hogy Dominik nincs oda a gondolatért, hogy 6-os szerepkörben játsszon. Csakhogy én nagyon komolyan azt gondolom, hogy idővel fantasztikus hatos válna belőle. Minden eszköze, képessége, tulajdonsága megvan ehhez. Egy az egyben olyan, mint Andrea Pirlo volt, a 2006-os olasz világbajnok válogatott registája, hogy egy példát mondjak. Szerintem az utóbbi tizenöt-húsz évben Pirlo volt ennek a posztnak a legjobbja. És, mint mondtam, Dominik rendelkezik ugyanazokkal a képességekkel.”



A regista az olasz szakzsargonban a védősor előtt játszó hátravont irányítót jelenti. A posztot a harmincas években Vittorio Pozzo, az olasz válogatott szakvezetője álmodta meg, a világtörténelem egyetlen kétszeres világbajnok szövetségi kapitánya. Pozzo eredeti registája Michele Andreolo volt, a Bologna és az 1938-as olasz világbajnok csapat uruguayi születésű, úgynevezett oriundo középfedezete.

Rossi közben olaszul beszélget a mellette ülő Cosimo Inguscióval, a válogatott másodedzőjével.

„Igen, Dominiknak nem új ez a szerepkör, amikor Cesenában játszottunk az olaszokkal a Nemzetek Ligájában, az utolsó húsz percben 6-ost játszott. Amikor az egyenlítés érdekében még több csatárt küldök be, akkor egy kissé hátrébb kell tolódnia” – említette Rossi, majd hozzátette: „De azért nekünk akkor a leghasznosabb, ha az ellenfél kapujához közelebb játszik, mert akkor érvényesülhet leginkább a legnagyobb erőssége, a fantasztikus rúgótechnikája.”

Szoboszlai hatosként történő szerepeltetése Liverpoolban lekerült volna az asztalról, ha sikerül leigazolni Moisés Caicedót, ezt a született hatost, sajnos azonban a transzfer kútba esett.

„Dominik 2019-ben Szlovákia ellen, egy Eb-selejtezőn mutatkozott be a válogatottban, de mi már jóval korábban nagyítóval figyeltük a fejlődését – mondta Rossi. – Nagyon sokat várunk attól, hogy berobbant a Premier League-be. Mindjárt a második mérkőzésén, a hazai bemutatkozása alkalmával, a Bournemouth ellen a meccs emberének választották, és teljesen megérdemelten.”

Rossit cseppet sem lepte meg Szoboszlai gyors sikere.

„A dinamizmusa lenyűgöző. Nem olyan labdarúgó, aki csak taktikailag nyomja rá a bélyegét a játékra, hanem a rengeteg mozgásával is. Ő egy vérbeli futó. Persze megvannak a technikai, a fizikai és a taktikai adottságai is. Mindezekkel a tulajdonságokkal felvértezve pillanatok alatt megszokja a Premier League légkörét, sőt, már meg is szokta. És pontosan érzi, mit kíván tőle a menedzsere, Jürgen Klopp.”

Rossit lenyűgözi a fiatal, 22 éves játékos taktikai érettsége.

„Neki teljesen mindegy, hogy a pálya melyik területén játszatom, akár a bal, akár a jobb oldalon, mindenhol kiemelkedő teljesítményre képes. Ez a taktikai flexibilitás óriási ajándék a mai futballban. Nagyon érett játékos. Nem véletlen, hogy 22 évesen csapatkapitánnyá választották a társai. Nem én jelöltem ki, hanem a srácok, és ez így még értékesebb!”

Rossi szerint a jellembeli tulajdonságai teszik alkalmassá a kapitányi szerepre.

Mindig is igazi vezér volt, már a korosztályos csapataiban is. Ösztönösen a csapat élére áll, nem azt mondja, hogy előre, hanem hogy utánam! Ezzel a karakterisztikájával emelkedik ki a többiek közül.

Rossi felhívta a figyelmet egy fontos körülményre: szerinte egyvalamiben feltétlenül előre kell lépnie Szoboszlainak.

„Sokkal többet lőjön kapura! Ne féljen, mert jelenleg a világon nem tudnék ötnél több olyan játékost mondani, akinek a lövőtechnikája vetekszik Dominikéval. Ennek több oka van. Az egyik genetikai: kicsi a lábfeje, magyar számozás szerint 41-es cipőt hord, és ezzel a viszonylag kis lábfejjel óriási erőt tud a lövésbe adni. Valaha Puskás Ferencnek is ez volt a titka, a picike lába. A másik a szorgalma: fanatikusan gyakorolja a szabadrúgásokat, még az edzések befejezése után is. Szóval, Dominik a jóistennek, édesanyjának és édesapjának, vagyis a géneknek, de legfőképpen saját magának köszönheti a sikereit. Ő csinálta meg önmagát, nem más.”

(Borítókép: Szoboszlai Dominik és Marco Rossi 2023. március 27-én. Fotó: Laszlo Szirtesi / Getty Images)