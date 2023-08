Újabb Messi-gyöngyszem, már a Times Square-t is meghódította az argentin

Gerardo Martino, az Inter Miami edzője úgy döntött, harminc nap alatt lejátszott nyolc mérkőzés még a világ legjobb futballistájának is egy kicsit sok. Ezért a kispadon kezdette 36 éves szupersztárját a New York Red Bulls ellen. Ez volt Lionel Messi bemutatkozó meccse az MLS-ben. Csak egy félórára szállt be, de ez is elég volt, hogy lélegzetelállító góllal állítsa be a 0–2-es végeredményt.