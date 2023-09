A Fradi szerb vezetőedzője Máté Csabáról: nem mondom, hogy nem volt jó, de...

A hét elején bekövetkezett az, amire már egy ideje számíthattak a labdarúgást – különösen a Ferencvárost – kedvelő magyar futballszurkolók, miszerint Máté Csaba helyére egy új, külföldi edző érkezik a zöld-fehérek kispadján. Bizakodásra adhatott ugyan okot, hogy a magyar tréner Európa-konferencialiga csoportkörbe vezette a honi rekordbajnokot, irányítása alatt pedig csak egyszer szenvedett vereséget, de ez sem volt elegendő ahhoz, hogy megtarthassa pozícióját.

A Ferencváros hétfő délután hivatalos közleményben tudatta, hogy Máté Csaba helyére a szerb Dejan Sztankovics érkezik, aki játékosként megnyerte a Bajnokok Ligáját, vezetőedzőként viszont sokat – már csak korából adódóan is – nem tett le az asztalra. Az edzőváltás híre a szurkolók tetszését sem nyerte el, sokan kifogásolták, miért nem szavazott bizalmat a vezetőség a magyar szakembernek.

Dejan Sztankovics érkezése után kijelentette: minden erejével azon lesz, hogy a Ferencváros európai szinten is ütőképes csapat legyen, és visszatérjen azon szintre, melyre igazából való. A 44 éves szakember ezúttal az ulloi129.hu-nak nyilatkozott, elsősorban Máté Csabáról, és arról, hogyan képzeli el a jövőbeli Ferencváros játékát.

Nagyon erős a Ferencváros, nagyon jó, nagyon gyors játékosokkal. Természetesen időre van szükség, minden nap azon leszek, hogy jobbak legyünk. Az elmúlt tíz meccsen jó eredmények és szép játék is volt. Ami jó, azt nem szabad kidobni az ablakon. Most is rendben van a csapat, de minden nap valami többet akarok adni a srácoknak, hogy jobbak lehessenek