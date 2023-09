Simeone sorsa januárig eldőlhet az Atlético Madridnál

A „matracosoknál” hat futballista és a vezetőedző szerződése is lejár az idény végén, januárig pedig két prioritást neveztek meg a fővárosiaknál, Simeone mellett idesorolták a csapatkapitány Koke új egyezségének a tető alá hozását is.

Az argentin tréner 2011 decemberében érkezett az Atléticóhoz, ahol két bajnoki címet, két Európa-ligát, két európai Szuperkupát, két spanyol Szuperkupát és egy Király-kupát nyert.

A legutóbbi trófea óta ugyanakkor már két év is eltelt, és az előző idény első 17 fordulójában felmutatott nyolc győzelem, négy döntetlen, öt vereség után felvetődött a kérdés, hogy nem járt-e le az ideje Simeonénak az Atléticónál.

A bajnokság hajrájában ugyanakkor remekül teljesítettek a madridiak, 15 győzelem és négy döntetlen mellett csupán két vereség csúszott be (Barcelonában és Elchében), az ötödik helyről pedig újra a dobogóra érkezett a csapat, még ha a második helyet a záráson el is szúrta.

A feljavulás viszont meggyőzte a vezetőséget, hogy továbbra is az argentin az ő emberük, ezért mihamarabb szeretnék meghosszabbítani nyáron lejáró egyezségét, ahogyan a csapatkapitány Kokéét is, mivel januárban szabadon tárgyalhatnának másik együttesekkel is.