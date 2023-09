Az olasz védő több mint 500 mérkőzést játszott a Juvéban, mégis úgy érzi, elárulták

Meglepő lépésre szánta el magát Leonardo Bonucci a hét elején, mikor nyilvánosságra került, hogy jogi lépéseket fog tenni korábbi klubja, a Juventus ellen. Az olasz válogatottal Európa-bajnoki címet szerző védő azt sérelmezte többek között, hogy a klubnál arra kényszerítették, váltson csapatot, mivel már nem szerepelt Massimilano Allegri vezetőedző hosszú távú elképzeléseiben. Sőt, Bonuccinak a csapatól külön is kellett edzenie.

Fotó: Getty Images Leonardo Bonucci

A 36 éves játékos ugyan már klubot váltott azóta – a többek között Schäfer Andrást foglalkoztató Union Berlinhez szerződött –, de nem hagyja nyugodni az eset, ezért indított bírósági pert volt munkáltatója ellen. Bonucci leszögezte: nem a pénz motiválja, amennyiben nyer a bíróságon, úgy az anyagi javakat jótékony célra ajánlaná fel.

Az olasz labdarúgó most kifejtette, miért döntött a bírósági per mellett. „Én is elolvastam a klub és a vezetőedző hamis állításait. Nem volt igaz például, hogy a klub már tavaly októberben, illetve idén májusban közölte volna velem, hogy azt szeretné, hogy távozzak” – fejtette ki Bonucci, majd hozzátette: világosan közölte a vezetőséggel, hogy szívesen lesz akár a csapat ötödik vagy hatodik számú hátvédje is, miközben segítheti tapasztalatával a fiatalokat.

Ennek ellenére először a sajtóból értesültem róla, hogy a klub nem tervez velem egyáltalán a jövőben, majd július 13-án a csapat sportigazgatója közölte, hogy nem szerepelek a terveikben. Saját házamban közölték velem, hogy nem lehetek a játékoskeret tagja, mert szerintük a jelenlétem ártana a csapat fejlődésének

– árulta el az olasz védő a Corriere dello Sport riportjában. Bonucci hozzátette: úgy érzi, a Juventus megszégyenítette, miután több mint 500 mérkőzést játszott fekete-fehér mezben.