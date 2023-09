Távozik a török labdarúgó-válogatott éléről Stefan Kuntz, aki korábban öt éven át irányította a német U21-es válogatottat, és Tokióban az olimpiai csapat szövetségi edzője is volt. A 60 esztendős szakembert két évvel ezelőtt Joachim Löw lehetséges utódjaként tartották számon, ám a német szövetség (DFB) akkor Hans-Dieter Flick mellett döntött. Flick szerződését múlt héten bontották fel a németek – ezzel a válogatott történetének első menesztett kapitánya lett.

Komoly fordulatot jelenthet a német kapitánykeresésben Stefan Kuntz menesztése. A 60 éves szakembert 2021 szeptemberében nevezték ki a törökök, 20 meccsen irányította a csapatot, amellyel remekül kezdett a 2024-es Európa-bajnoki kvalifikációs sorozatban. Csakhogy az ősz már kevésbé alakult jól a számára, előbb ikszelt az örmények elleni selejtezőn (1–1), majd 4–2-es vereséget szenvedett a japánok elleni felkészülési mérkőzésen csapatával.

Érdekesség, hogy a németeknél is egy Japán elleni vereség, a múlt hétvégén 4–1-re elbukott felkészülési mérkőzés tette be a kaput Hansi Flicknek.

Kuntz 2016 és 2021 között irányította a német U21-es válogatottat, mellyel (olimpiai válogatottként) a tokiói olimpiát is megjárta. Az akkor (is) komoly válságban lévő felnőttcsapat élén a 2006 után leköszönő Joachim Löw utódjaként fel is merült a neve, végül azonban Flick sokkal nagyobb támogatottságot kapott a DFB elnökségén belül. Kuntz a sikertelen kandidálás után távozott a szövetségtől, és 2024 nyaráig szóló megállapodást írt alá Törökországban.

Ezt a szerződést azonban nem tölthette ki, annak ellenére sem, hogy 20 mérkőzésen 12 sikert és három döntetlent ért el a csapattal, 60 százalékos győzelmi mutatója pedig Fatih Terim 2014 és 2017 közti regnálása óta a legjobb. Kuntz a legalább 10 meccsig jutó török szövetségi kapitányok között is a valaha volt második legeredményesebb ezzel a győzelmi aránnyal...

A németeknél jelenleg Julian Nagelsmannt tartják a legesélyesebb jelöltnek Flick helyére – a franciák elleni keddi felkészülési mérkőzésen megbízott kapitányként Rudi Völler meccselt, ő azonban kijelentette, az októberi felkészülési meccsekre már nem marad –, azonban egyelőre nem sikerült megállapodni a legutóbb a Bayern München kispadján ülő edzővel.

Most, hogy Kuntz felszabadult, nem is olyan biztos, hogy a DFB mindenáron Nagelsmannt akarja majd leigazolni.

S hogy mi a slusszpoén: a Transfermarkt sajtóértesülések alapján Kuntz korábbi elöljáróját, Joachim Löwöt valószínűsíti a következő török szövetségi kapitánynak.

Önjelölt kapitányjelölt?

Sajtóhírek szerint ugyan több korábbi klasszis, mások mellett Dietmar Hamann és Stefan Effenberg is Felix Magathot javasolta a német labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányának, a legendás trénerrel még nem vették fel a kapcsolatot.

„A szövetség továbbra is keresi a megfelelő utódot, ugyanakkor velem egyelőre még nem lépett kapcsolatba” – nyilatkozta a Magyar Távirati Iroda által idézett 70 éves szakember, aki korábban egy rádióműsorban már elmondta, képesnek érzi magát arra, hogy felrázza a német nemzeti csapatot.



Magath megjegyezte, az anyagiakban vélhetően gyorsan meg tudnának állapodni, ugyanis ő abban hisz, hogy teljesítményalapú fizetésre van szükség, de persze ő is szeretne sokat keresni.