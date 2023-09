Mennyit ér a dicsőség? És mennyi pénzt érdemes kockáztatni a dicsőség reményében? – valahogy így foglalhatnánk össze Julian Nagelsmann, a Bayern München korábbi vezetőedzőjének dilemmáit. A 36 éves szakember – aki a német labdarúgó-válogatott történetének valaha volt második legfiatalabb szövetségi kapitánya lehetne – ugyanis jelen pillanatban 3 millió euróval többet keres azzal, ha nem csinál semmit, mint tenne zsebre évente akkor, ha elfogadná a DFB első körben tett ajánlatát.

A Kicker beszámolója szerint a német szövetség évi 4 millió eurós gázsit fizetne Nagelsmann-nak, ha elvállalná a német válogatott bő egy héttel ezelőtt megüresedett kispadját. Csakhogy a szakember jelenleg is a Bayern München kötelékéhez tartozik, a bajorok ugyanis taktikusan nem felbontották a szerződését – akkor ugyanis az annak 2026-os lejártáig járó összes pénzt ki kellett volna perkálni a tréner felé –, hanem „csak” felmentették a munkavégzés alól. Mindez azt jelenti, hogy Nagelsmann jelenleg is kapja az idényenkénti 7 millió eurós sztárgázsiját, úgy, hogy ezért cserébe nem kell csinálnia semmit. No már most érthető dilemmának tűnik, ha az igencsak komoly gödörben lévő német válogatottat vonakodik ennek az összegnek alig több mint a feléért átvállalni, főleg úgy, hogy a szerződése is első körben a 2024-es Európa-bajnokság végéig szólna...

Német sajtóhírek szerint a Bayern ugyan lemondana a Nagelsmann szerződésében szereplő, minimum 10 millió eurós kivásárlási árról, de a DFB így sem tud elég gazdasági forrást felszabadítani ahhoz, hogy a tréner jelenlegi szerződésével vetekedni képes ajánlatot tegyen le az asztalra.

Korábban szintén a Kicker írt arról, hogy a német szövetség komoly anyagi nehézséggel néz szembe Hansi Flick menesztése után. Az eredetileg szintén az Eb-ig megbízott tréner – aki a válogatott történetének első menesztett szövetségi kapitánya lett – ugyanis Európa legjobban fizetett szövetségi kapitánya volt, a szerződéséből fennmaradt tíz hónapra pedig 4,8 millió eurót kell még kicsengetni Frankfurtban. Mindez jelen állás szerint lehetetlenné teszi egy újabb hasonlóan magas (Flick évi díja 6 millió euró volt bónuszok nélkül) fizetés kigazdálkodását a DFB-nél.

Mennyit ér a dicsőség? És mennyi pénzt érdemes kockáztatni a dicsőség reményében? – Nagelsmann reakciója alapján évenként 3 millió eurót, valamivel több mint 1,1 milliárd forintot biztosan nem.

Ezen a ponton valahol már az sem olyan meglepő, hogy a korábban a TSG Hoffenheimet és az RB Leipziget is irányító edző sajtóhírek szerint az elmúlt hónapokban a Chelsea-t, a PSG-t és a Tottenhamet is kikosarazta.

Jelen állás szerint hiába tartja a német közvélemény többsége a legjobb jelöltnek Flick helyére Nagelsmannt, ha nem sikerül valahogy feloldani a jelentős anyagi ellenérdeket, aligha lesz belőle a következő kapitány.