Csak felfelé: Marco Rossi válogatottja négy helyet javított a világranglistán!

A magyar válogatott négy pozíciót előrelépve a 32. helyen áll a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) legfrissebb világranglistáján, amelyet továbbra is a világbajnok Argentína vezet – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

A világranglistán a legjobb tízben egyetlen változás történt: a portugálok az Európa-bajnok olaszokat megelőzve feljöttek a nyolcadik helyre.

A magyarok Európa-bajnoki selejtezős ellenfelei közül a 28. szerbeket jegyzik a legelőkelőbb pozícióban. Őket szeptemberben legyőzte Marco Rossi szövetségi kapitány együttese Belgrádban, a visszavágó pedig októberben következik Budapesten. A másik három együttes közül Montenegró 68., a kvalifikációs sorozat részeként a Puskás Arénában egyaránt vereséget szenvedett Bulgária és Litvánia pedig a 78., illetve 143. helyet foglalja el – összegezte az MTI.

A magyar válogatott egyébként 2017 óta nem állt ennyire előkelő helyen a világranglistán, akkor a júniusi Andorra elleni 1–0-s zakót követően a 26.-ról egészen az 50. pozícióba hullott vissza a csapat. Míg Marco Rossi 2018-as kinevezésekor az 51. helyen állt a válogatott, amely 2019 óta minden naptári évet előkelőbb világranglista-helyen zárt, mint ahol megkezdte azt.

Lehet bontani a pezsgőt?

Nemcsak a világranglistán, hanem az Európa-bajnoki kvalifikáció valószínűségét jelző listán is jelentősen előrelépett a magyar csapat az elmúlt hetekben. Amikor március 21-én, az Európa-bajnoki selejtezők előtt a Reuters hírügynökség prognózist jelentetett meg a válogatottak kijutási esélyeiről a 2024-es németországi Európa-bajnokságra, a mieink még csak a tizennegyedikek voltak a sorban a 74 százalékos sansszal. Most viszont – a többi között a belgrádi bravúros 2–1-es győzelem után – 99,72 százalékra ugrott ez a mutató, és a már matematikailag is kijutott Franciaország, valamint Portugália mögött harmadikok vagyunk a rangsorban.

(MTI/Index)