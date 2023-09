A Bayern München 2021 és 2022 után most is vágott egy hetest a Bochumnak

A német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 5. fordulójában a Bayern München az öt gólban is kulcsszerepet játszó Harry Kane vezérletével 7–0-ra kiütötte a Bochumot, és átvette a vezetést a tabellán.

A rekordbajnok nem hagyott sok kérdést afelől, hogy milyen kimenetel születik a találkozón, Éric Maxim Choupo-Moting és Harry Kane góljával már az első negyedóra során kétgólos előnybe került (2–0).

Még mindig csak az első fél órában jártunk, amikor Joshua Kimmich szöglete után Matthijs de Ligt fejelt a kapuba, majd Kane előkészítése után Leroy Sané is eredményes volt, így a szünetre kiütötte ellenfelét a Bayern (4–0).

Az 54. percben Kane büntetőből is eredményes volt, magabiztosan lőtt a jobb alsó sarokba, majd a hajrában még az angol előkészítése után Mathys Tel is eredményes volt, mielőtt az angol a harmadik gólját is megszerezte, beállítva a 7–0-s végeredményt.

Az angol válogatott csatár a hetedik Bayern-meccsén így is hét gólt és négy gólpasszt hozott össze. A bochum pedig 2021 és 2022 után 2023-ban is kapott egy hetest a bayerntől...

Sima sikerével a Bayern München visszavette a vezetést a tabellán a Stuttgarttól.

Az RB Leipzig Gulácsi Péterrel a kispadján Timo Werner hajrában szerzett góljával nyert a Mönchengladbach otthonában (0–1), Szalai Attila pedig ugyancsak csere volt a Hoffenheimben Schäfer András csapatának (Union Berlin) a vendégeként (0–2).

Bundesliga, 5. forduló

Augsburg–Mainz 2–1

Bayern München–Bochum 7–0

Dortmund–Wolfsburg 1–0

Mönchengladbach–RB Leipzig 0–1

Union Berlin–Hoffenheim 0–2

18.30: Werder Bremen–1. FC Köln

Az élmezőny állása: 1. Bayern München 13 pont (18–4), 2. Stuttgart 12 (17–7), 3. RB Leipzig 12 (14–4), 4. Hoffenheim 12 (12–6), 5. Dortmund 11 (9–5), 6. Leverkusen 10/4 meccs (13–5)