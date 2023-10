Bejelentette visszavonulását a Chelsea és a Real Madrid korábbi támadója

Eden Hazard, a Chelsea és a Real Madrid korábbi labdarúgója hivatalos közleményben jelentette be, hogy befejezi pályafutását. A 32 éves támadó már egy ideje játszott a visszavonulás gondolatával, nyár óta nem volt klubja, a válogatott szereplést pedig már tavaly decemberben lemondta.

Eden Hazard Belgiumban nevelkedett, testvérei, Thorgan és Kylian is profi futballisták, előbbi a Borussia Dortmund, utóbbi – aki megfordult Újpesten is – a Cercle Bruges játékosa. Teljes nevén Eden Michael Walter Hazard a francia Lille színeiben mutatkozott be a felnőttek között 2007-ben. A Lille-t francia bajnoki címhez és kupagyőzelemhez segítette a 2011–2012-es szezonban. Nem csoda, hogy felfigyelt rá a Chelsea, ahol később pályafutása leghosszabb és legsikeresebb időszakát töltötte.

2012 nyarán mintegy 40 millió euróért szerződtették Eden Hazard-t, aki gyorsan alapemberré vált a londoni klubnál. 352 mérkőzésen 110 gólt szerzett és 92 gólpasszt osztott ki, utolsó, Chelsea-nél játszott meccsén ő szerezte a győztes találatot az Európa-liga döntőjében az Arsenal ellen.

A Chelsea-vel kétszer nyerte meg a Premier League-et, egyszer-egyszer az FA-kupát és a Ligakupát, az Európa-ligát pedig szintén kétszer. 2019 nyarán a Real Madrid 89 millió fontot sem sajnált érte, ám a spanyol klubnál nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket: négy év alatt mindössze 76 mérkőzésen tudott pályára lépni – folyamatosan sérülések és egyéb tényezők hátráltatták –, ezeken 7 gólt szerzett. Ugyanakkor megnyerte a csapattal a Bajnokok Ligáját, kétszeres spanyol bajnok lett, ugyanennyiszer nyerte meg a spanyol Szuperkupát, a Király-kupát pedig egyszer.

A katari világbajnokság után – ahol a belga válogatott a nagy várakozások ellenére már a csoportkörben búcsúzott – Hazard lemondta a nemzeti csapatban való szereplést tavaly decemberben. A Real Madrid idén nyáron szerződést bontott vele, így hónapok óta klub nélkül volt, a hírek szerint várt a megfelelő ajánlatra.

A várakozásnak kedden véget vetett: bejelentette visszavonulását.

„Tizenhat év és több mint 700 meccs után úgy döntöttem, befejezem profi pályafutásomat. Hallgatnod kell a belső hangokra, tudnod kell, mikor kell abbahagyni. Karrierem során szerencsés voltam, hogy nagyszerű edzőkkel és játékosokkal dolgozhattam együtt. Hálás vagyok mindenkinek. Szeretnék köszönetet mondani a klubjaimnak és a belga szövetségnek is. Hálával tartozom a családomnak, a barátaimnak, a tanácsadóimnak és mindenkinek, aki mellettem állt. Legfőképp a szurkolóknak. Találkozunk hamarosan a pályán kívül!” – írta közösségi oldalán Eden Hazard.