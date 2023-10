Marco Rossi két évet öregedett, de a győzelem gyógyír az évek múlására

Dragan Sztojkovics, a szerbek szövetségi kapitánya azt ismételgette a Magyarország–Szerbia Eb-selejtező után, hogy nem a jobb csapat győzött, de azért sportszerűen gratulált a 2–1-es győzelmet arató ellenfélnek. Marco Rossi, a magyar válogatott kapitánya arról beszélt, hogy két évet öregedett a mérkőzés alatt, továbbá játékosai szívét és lelkesedését emelte ki.

Sztojkovics szerint a szerbek érdemeltek volna győzelmet

Dragan Sztojkovics, a szerb válogatott szövetségi kapitánya mindvégig azt ismételgette, hogy a jobb csapat szenvedett vereséget ezen az estén.

Mintha egy előre megírt forgatókönyv lett volna, jobb volt Szerbia, akárcsak Belgrádban, aztán megint kikapott – vetette fel az egyik szerb újságíró.

„Természetesen jobbak voltunk, mint korábban, jól látta, de a vereség az vereség, és a végén a magyarok örülhettek” – mondta a szerb kapitány. – „Nem érdemeltünk vereséget, de mivel az eredmény számít, ezért gratulálnom kell a magyaroknak. Mi meg megyünk tovább, készülünk a továbbiakra, főleg a Montenegró elleni mérkőzésre.”

„Két meccset vívunk három napon belül, ezért variáltam a felállást. Tökéletes volt az ellenfél kapusa, és szerencséje is volt. Szerbia jól nézett ki, a maximumot adtuk ki magunkból, semmi kivetnivalót nem találok a teljesítményben. A statisztikákat nem kell nézni, hiába domináltunk, Magyarország győzött. Túl sok helyzetet hagytunk ki Belgrádban és Budapesten is. Minőségi, harcos, kompakt csapat a magyar, de nem voltak jobbak, mint mi. Az eredményhez gratulálok. A futballban nem mindig a jobb csapat győz. Csak az eredménnyel voltam elégedetlen. Most le kell győznünk Montenegrót, a mai meccset és az eredményt már el kell felejtenünk, mert ez a múlt” – zárta gondolatait az 58 éves szakember.

Marco Rossi a szív diadaláról beszélt

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya mintha éveket öregedett volna, úgy érkezett a sajtótájékoztatóra. Kiderült, hogy ezúttal a látszat nem csal.

Sorra nyerjük a kiélezett meccseket, amelyek ide is, oda is eldőlhettek volna. Mi a titok? Veretlenül zárjuk a naptári évet? – kapta az első kérdést.

Elértük azt, amit el kellett érnünk, most már óriási balszerencse kell ahhoz, hogy ne jussunk tovább. Nincs titok, szívvel küzdünk, óriási alázattal, a celebektől kezdve a kevésbé ismert játékosokig, a kispadot is beleértve. Kitesszük a szívünket a pályára, ez a titok. Azt találtam mondani Csányi elnök úrnak, hogy két évet öregedtem, de szerintem a lelátón is voltak olyan szurkolók, akik hasonlóan éreztek. Megszenvedtünk ezért a győzelemért. Az ellenfél fizikai fölényét is megszenvedtük. Meghaladták a korlátaikat a fiúk ezen az estén, ez nem is kérdés

– értékelt a magyar válogatott szövetségi kapitánya.

Hogy látja, tökéletesen sikerült helyettesíteni Willi Orbánt? Sztojkovics a lefújás előtt gratulált, meglepte ez? – szólt a következő felvetés.

„Sztojkovics óriási tapasztalattal bíró edző, egyértelmű volt számára, hogy mindjárt lefújják a meccset. Szívélyes, sportszerű ellenfél. Nekem talán nem jutott volna eszembe, hogy még a meccs vége előtt gratuláljak. Volt két-három ziccerünk, de nekik még több. Jól teljesítettek, de kikaptak. Technikailag és taktikailag is a legerősebb csapat a szerb ebben a csoportban, mégis sikerült oda-vissza megvernünk őket. Szív és hozzáállás kérdése, meg egy csipetnyi szerencse is kellett hozzá. Willi Orbán? Láttátok a mérkőzést, Lang Ádám hibátlanul hozta le a meccset. Logikus volt, hogy ha egy olyan játékos hiányzik, mint Willi, akkor olyasvalakinek kellett helyettesítenie, akinek garancia a játéka.”

Az Index munkatársa azt kérdezte, mit szól Rossi Loic Nego fantasztikus újjászületéséhez 33 éves korában.

„Soha nem kételkedtem Loicban. Emlékszem a bírálatokra, amiket kaptam, amikor beállítottam. Nem is játszott a Vidiben, kispadoztatták, de nem akartam elveszíteni. Van egy nagy hibám, elsődlegesen emberként nézem a játékosokat, és csak utána szakmai szemmel. Én sohasem használom, felhasználom a játékost, hanem alkalmazom. Óriási különbség! Mi történt volna Negóval, ha nem hívom meg a keretbe? Elveszítjük. Az, ami a mezünkön szerepel, a respect, a tisztelet a legfontosabb. Nekem tisztelnem kell a játékosaimat!”

Fotó: Index Marco Rossi

Sallai gólját nevezhetjük világklasszis gólnak? – szólt a következő kérdés.

„Sokszor mondtam már, hogy Roli óriási tehetség, óriási minőséget képvisel. Nem értem, miért nem szerződtette még le egy topklub. Talán nincsenek jó kapcsolatai? Nincsenek megfelelő jelzők rá, ő topjátékos. Simán játszhatna a Freiburgnál nevesebb csapatban is, nem mintha a Freiburg nem lenne jó gárda.”

Két évet öregedett, jövő héten könnyebb menetelés várhat ránk. Visszafiatalodik két évet Kaunasban?

„Kívánom magamnak! Persze Litvánia nem képviseli azt a minőséget, mint Szerbia, de a hideg és esetleg a pálya zavaró lehet. Litvánia 2–0-ra legyőzte Bulgáriát, nem szabad leírni őket. Egyéniséggel és minőséggel kell játszanunk. Igen, ha győzünk, visszafiatalodom két évet.”

Kalmár Zsolt kiállításához mit szól?

„Zsolttal beszéltem az öltözőben, úgy hallotta, hogy Milinkovics-Szavics mondott neki valamit, ő megfordult, mire meglökték, és megindult a lökdösődés, jött a második sárga jött. De Horváth Krisztofer készenlétben áll.”

Először ült magyarként a kispadon, milyen volt?

„Igen, megcsináltuk! (Ezt magyarul mondta a mester.) Megkérdezték korábban is, hogy nőtt-e a motivációm. De a maximumnál nincs magasabb fordulatszám. Mindig is közületek valónak éreztem magam!”

Mentálisan és fizikálisan sokat kivett a csapatból ez a meccs. Mennyire lesz nehéz meccs három nap múlva a litvánok elleni?

„A négy döntő közül a mai az első volt, ezt mondtam a srácoknak. Megpróbálunk győzni Litvániában. Nem lesz egyszerű elhozni a három pontot, mert rengeteget kiadtunk magunkból, már ma este megkezdjük a regenerációt. 2021 júniusában négy meccset játszottunk tíz nap alatt a Nemzetek Ligájában! Ugyanazok a játékosok játszották le a négy meccset. Nem aggódom” – zárta gondolatait Marco Rossi.

LABDARÚGÁS, EURÓPA-BAJNOKSÁG 2024, SELEJTEZŐ

Október 14., szombat

Bulgária–Litvánia 0–2 (0–1)

MAGYARORSZÁG –Szerbia 2–1 (2–1)

Gólszerzők: Varga B. (21.), Sallai (34.), ill. Pavlovics (33.)