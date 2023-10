Megsérült a magyar válogatott csatár

Már a felnőtt válogatottban is bemutatkozott, dél-afrikai–magyar kettős állampolgársággal rendelkező, 20 éves csatár az U21-es válogatott tagjaként a skótok elleni meccsen sérült meg, amelyen a magyar csapat Európa-bajnoki selejtező-mérkőzésen 3–1-es vereséget szenvedett.

Gera Zoltán szövetségi edző így nem számíthat a német másodosztályban szereplő Hamburger SV játékosára.

Az U21-es Eb-selejtezős B csoportban a spanyoloknak, a magyaroknak és a belgáknak 6 pontjuk van – viszont mi három, a két rivális két meccsét tudta le –, közöttük így egyelőre a gólkülönbség rangsorol (7–0, 6–3, 3–0). A skótoknak 3 pontja van, míg Kazahsztán és Málta pont nélkül áll. A magyarok a kazahokat itthon győzték le 2–0-ra, a máltaiakat idegenben 3–0-ra.

A 2025-ös, szlovákiai rendezésű U21-es Eb-re a házigazdák mellett a kilenc csoport győztese jut ki, illetve a csoportmásodikok közül a legjobb három. Utóbbi körből a fennmaradó hat gárda három párban oda-visszavágós meccseken dönt a 16-os mezőny még kiadó helyeiről.

Németh András 2022 novemberében mutatkozott be a felnőtt válogatottban, a Luxemburg elleni felkészülési mérkőzésen csereként 32 percet töltött a pályán, és gólt is szerzett. Idén márciusban a lettek elleni barátságos találkozón is a kispadról szállt be a csatár, akkor 14 perc lehetőséget kapott a bizonyításra és a rutinszerzésre.

Hamburgi klubcsapatában ugyancsak csereként számítanak rá a szezonban: a kilenc bajnoki fordulóban hétszer futballozhatott, azonban ezeken összesen 74 percet töltött a pályán. Csapata egyetlen kupameccsén is kapott játéklehetőséget, a hosszabbítás miatt ott legalább 61 percet játszhatott.