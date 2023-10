A Real Madrid az angol másodosztályból igazolna futballistát

A BBC arról számolt be, hogy sajtóhírek szerint az angol másodosztályból szerződtethet futballistát a Real Madrid. Az ajánlólevele mondjuk valóban nem rossz.

A királyi gárda a hírek szerint megfigyelőket küldött az angol U19-es válogatott Montenegró elleni Eb-selejtezőjére, hogy közelebbről is lássák Jobe Bellinghamet.

A 18 éves támadó középpályás neve nem véletlenül lehet ismerős, hiszen a Real Madrid nagy nyári fogásának számító Jude Bellingham öccséről van szó.

A Dortmundból 103 millió euróért szerződtetett 20 éves nagy testvér remekül mutatkozott be a spanyol rekordbajnoknál, tíz tétmérkőzésen tíz gólnál és három gólpassznál jár, miközben sorra húzza be a meccs embere kitüntetéseket is.

Az öccse nem robbant be olyan sebességgel a köztudatba, mint ő anno, de 18 éves korára már felmutathat 38 tétmeccset a felnőttek között, ennek zömét az angol másodosztályban, a nyáron nem egészen 2 millió euróért váltott a Birmingham City mezéről a Sunderlandére.

Jobe Bellingham piaci értékét jelenleg 5 millió euróra teszi a Transfermarkt.