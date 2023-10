Szoboszlai Dominik: Így nem lehet kimenni a pályára, mint ahogyan azt tettük

Finoman szólva sem önmagát mutatta kedden este a magyar labdarúgó-válogatott Litvániában, főként az első félidőben. A 2–2-es döntetlennel végződő találkozó egyelőre azt jelenti, hogy Marco Rossi csapata még nem biztosította be részvételét az Európa-bajnokságon. Igaz, ennek a célnak az elérésére a novemberben az utolsó etapban – amelyben két meccsünk is lesz - mindössze egy döntetlenre van szükség.

Így nem lehet kimenni egy mérkőzésre, mint ahogyan azt mi tettük. Borzasztó negatív volt az első félidő, inkább felejtsük is el, de annak örülök, hogy a második játékrészben azért még időben magunkra találtunk, és felálltunk kétgólos hátrányból

– kezdte mérkőzés utáni értékelését Szoboszlai Dominik, a válogatott csapatkapitánya. A Liverpool középpályása elmondta, az elején a legnagyobb baj a hozzáállásukkal volt, nem szabad soha elégedettnek lenniük, mert akkor ehhez hasonló dolgok történnek. Utalt ezzel arra Szoboszlai, hogy véleménye szerint a Szerbia elleni bravúros győzelem után nem volt olyan éles a játékuk, mintha elkényelmesedtek volna az elején.

„Minél hamarabb el kell felejteni az első félidőt, de természetesen levonjuk a következtetéseket, és úgy készülünk a Bulgária elleni mérkőzésre, hogy mindenképpen győzni akarunk, még annak ellenére is, hogy a döntetlennel is kijutnánk az Eb-re” – tette hozzá az első magyar gól szerzője. Szoboszlai zárásként elmondta, rendkívül magasra tették a lécet, amiért kellően meg is harcoltak, ezért csalódás most számukra, hogy két mérkőzéssel a vége előtt még nem biztosították kijutásukat a kontinenstornára.

Fotó: MTI

Varga Barnabás, a magyar egyenlítést érő második gólunk szerzője Szoboszlai véleményéhez hasonló gondolatokat osztott meg, és elmondta: pozitív dolog, hogy kétgólos hátrányból felálltak, de így is csalódás a mérkőzés, mivel nem nyertek.

Nagyon rosszul nézett ki az első félidő, az értékelhetetlennel volt határos, de a mester félidőben helyre tette a fejeket, és teljesen máshogyan jöttünk ki a folytatásra. A litvánok rendkívül jól játszottak az első félidőben, minden összejött nekik, minden párharcot megnyertek, de mi sem voltunk elég agresszívak, nem álltunk bele semmibe, úgy pedig nagyon nehéz jól játszani. Ennek ellenére nincs semmi veszve, Bulgáriában bebiztosíthatjuk az Eb-részvételt, és egyértelműen kizárólag a győzelem lesz elfogadható

– tekintett előre a Ferencváros támadója. Klubtársa, Dibusz Dénes úgy fogalmazott, hogy nem alkalmazkodtak elég gyorsan a körülményekhez. A kaunasi stadion számukra egy ismeretlen pálya volt, próbálták ugyanúgy játszani a saját játékukat, mint az működött a Puskás Arénában, de most semmi nem jött össze.

Elkeserítő első félidő volt. Nem voltunk kellően direktek, kapunak háttal vettük át a labdákat, nem álltunk bele a párharcokba, és ezeken felül még rengeteg technikai hibát is vétettünk, miközben a litvánoknak minden sikerült. Annak ellenére, hogy sokan talán úgy gondolják, hogy könnyű dolog nyerni ellenük, azoknak elmondanám, hogy egyáltalán nem az. Nem bíztuk el magunkat, de most nem volt meg bennünk az a gyilkos ösztön

– értékelt a Ferencváros válogatott kapusa.

Fotó: MTI

Majd hozzátette, egy ilyen mérkőzés – és teljesítmény – után Bulgáriában kizárólag a győzelem lesz elfogadható eredmény.

Nagy Ádám arról beszélt, egyetértve társaival, hogy hatalmas hibát követtek el a mérkőzés elején, és egy félidőnyi előnyt adtak a litvánoknak.

Minden tekintetben abszolút fölénk kerekedtek, ha Rossi tehette volna, az egész csapatot lecseréli a félidőben. Sajnos el kell halasztanunk az ünneplést, de Bulgáriában meglesz rá az esélyünk, hogy bebiztosítsuk Eb-részvételünket, ennek szellemében lépünk majd pályára

– tette hozzá Nagy Ádám.

Marco Rossi: a fejlődés sosem egyenletes

Az én ötletem volt, hogy Szoboszlai hátrébb futballozzon, de nem jött be. Olyan, mintha teljesen kihagytuk volna az első félidőt, nagy területet hagytunk az ellenfélnek, amely ezt ki is használta. A szünetben végrehajtott változtatások beváltak, teljesen megváltozott a meccs képe, többször áttörtük a rivális védelmét, sok helyzetünk volt, de a litván kapus remekül védett, így nem sikerült nyerni

– értékelte az ellentétes félidőket a szakvezető, aki kiemelte, fizikailag nagyon megszenvedte ezt a meccset a csapata.

A tréner hozzátette, egyetlen cserét hajtott végre a kezdőcsapatban a három nappal ezelőtti találkozóhoz képest, illetve Szoboszlai hátrébb került, ami nem működött, és ezért felelősséget vállal, de szerinte nem ez volt a fő oka az első félidei gyengébb teljesítménynek. Megjegyezte, legközelebb nem követi el ezt a hibát, de ettől függetlenül akár hét-nyolc játékost is lecserélhetett volna a szünetben.

Fotó: MTI

Nem vagyunk boldogok, mert nyerni akartunk. Viszont lépésről lépésre haladunk, és jó úton járunk. A fejlődés sosem egyenletes és egyenes vonalú, mindig vannak benne döccenők. Meg kell értenünk, amíg matematikailag nem biztosítjuk be a részvételünket, addig nem jutottunk ki az Európa-bajnokságra

– fogalmazott Rossi, aki az ellenfélről szólva kifejtette, jól kihasználta fizikai adottságait és kifejezetten agresszív, jó futballt játszott.

Az 59 éves szakember a nemzeti együttes tartásáról, hogy kétgólos hátrányból egyenlíteni tudott, úgy vélekedett, mindig is jellemezte csapatát, hogy az utolsó pillanatig küzdött és harcolt, soha nem adta fel a meccset. Kiemelte még a védelmet, mert a térdsérülése miatt harcképtelen Willi Orbán hiányát nagy érvágásnak tartja, ugyanakkor szerinte a hátsó alakzat mindhárom tagja a legjobbak között volt ezen az összecsapáson.

A magyar válogatott hátralévő két mérkőzését november játssza, előbb Bulgáriában vendégeskedik, majd zárásként Montenegrót fogadja.

EURÓPA-BAJNOKSÁG 2024, SELEJTEZŐ

G csoport:

Litvánia–Magyarország 2–2 (2–0)

gólszerzők: Cernych (20.), Sirvys (36.), ill. Szoboszlai (67.), Varga B. (82.)

A csoport másik mérkőzésén:

Szerbia–Montenegró 3–1 (1–1)